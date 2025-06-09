Британия на коленях: главный босс Nvidia раскрыл позор страны в ИИ

В Великобритании может возникнуть серьезное препятствие на пути к лидерству в сфере искусственного интеллекта, несмотря на амбициозные планы правительства.
Об этом стало известно из выступления главы компании Nvidia, занимающейся разработкой графических процессоров, на конференции London Tech Week, трансляцию которой вели местные телеканалы.
Ранее в тот же день премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что власти намерены выделить 1 миллиард фунтов стерлингов (примерно 1,3 миллиарда долларов) на развитие информационных технологий и искусственного интеллекта. По его словам, такие вложения позволят увеличить вычислительные мощности страны в двадцать раз, что должно стать мощным стимулом для технологического прогресса.
Однако, как отметил руководитель Nvidia, несмотря на наличие в Великобритании одной из самых сильных в мире экосистем специалистов в области ИИ, стране катастрофически не хватает необходимой инфраструктуры.
Он подчеркнул, что для развития технологий машинного обучения нужны мощные вычислительные машины, а их отсутствие тормозит прогресс. По мнению главы компании, создание суперкомпьютеров с поддержкой искусственного интеллекта на территории Великобритании могло бы привлечь множество новых стартапов и укрепить позиции страны в этой сфере.
Этот контраст между амбициями правительства и реальным положением дел вызвал бурные обсуждения среди участников конференции. Вопрос о том, сможет ли Великобритания преодолеть инфраструктурный барьер и стать лидером в области ИИ, остается открытым, но уже сейчас ясно, что без решительных шагов в этом направлении реализовать планы будет крайне сложно.
Nvidia — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC).
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