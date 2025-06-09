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Британия на коленях: главный босс Nvidia раскрыл позор страны в ИИ

1:48
Наука

В Великобритании может возникнуть серьезное препятствие на пути к лидерству в сфере искусственного интеллекта, несмотря на амбициозные планы правительства.

Офис NVIDIA
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Офис NVIDIA

Об этом стало известно из выступления главы компании Nvidia, занимающейся разработкой графических процессоров, на конференции London Tech Week, трансляцию которой вели местные телеканалы.

Ранее в тот же день премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что власти намерены выделить 1 миллиард фунтов стерлингов (примерно 1,3 миллиарда долларов) на развитие информационных технологий и искусственного интеллекта. По его словам, такие вложения позволят увеличить вычислительные мощности страны в двадцать раз, что должно стать мощным стимулом для технологического прогресса.

Однако, как отметил руководитель Nvidia, несмотря на наличие в Великобритании одной из самых сильных в мире экосистем специалистов в области ИИ, стране катастрофически не хватает необходимой инфраструктуры.

Он подчеркнул, что для развития технологий машинного обучения нужны мощные вычислительные машины, а их отсутствие тормозит прогресс. По мнению главы компании, создание суперкомпьютеров с поддержкой искусственного интеллекта на территории Великобритании могло бы привлечь множество новых стартапов и укрепить позиции страны в этой сфере.

Этот контраст между амбициями правительства и реальным положением дел вызвал бурные обсуждения среди участников конференции. Вопрос о том, сможет ли Великобритания преодолеть инфраструктурный барьер и стать лидером в области ИИ, остается открытым, но уже сейчас ясно, что без решительных шагов в этом направлении реализовать планы будет крайне сложно.

Уточнения

Nvidia — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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