Фотосинтез был на миллиард лет раньше: открытие, которое переворачивает всё

2:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Оказывается, процесс, подаривший планете свободный кислород, начался гораздо раньше, чем считалось. Новое исследование полностью меняет нашу картину происхождения жизни на Земле.

Фото: commons.wikimedia.org by Искандер Мамашаев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Земля

Что мы знали раньше

Около 2,45 миллиарда лет назад в атмосфере Земли начал скапливаться кислород. Этот момент получил название "кислородной катастрофы".

Его связывают с появлением цианобактерий — микроорганизмов, впервые научившихся извлекать энергию из солнечного света с помощью сложного белкового комплекса — Фотосистемы II. Именно этот механизм позволяет окислять воду и выделять кислород.

Но правда может быть иной

Группа исследователей во главе с Танаи Кардоной из Имперского колледжа Лондона пошла дальше. Они изучили два ключевых белка — D1 и D2, — составляющих "сердце" Фотосистемы II. Эти белки участвуют в связывании молекул хлорофилла и каротинов, необходимых для фотохимических реакций.

Различия между D1 и D2 оказались минимальными. Учёные пришли к выводу: оба белка произошли от одного, более простого предшественника. А значит, оксигенный фотосинтез мог существовать задолго до появления цианобактерий.

Загадка древнего фотосинтеза

По расчётам исследователей, предшественник D1 и D2 появился ещё в раннем архейском эоне — примерно 3,5 миллиарда лет назад. Это на миллиард лет раньше, чем "официальное" начало насыщения атмосферы кислородом.

"Наша работа показывает, что оксигенный фотосинтез начался задолго до появления первого предка цианобактерий, — говорит Кардона. — Происхождение фотосинтеза и цианобактерий — это два разных процесса, между которыми прошло значительное время".

Почему это важно

Если кислород начал выделяться раньше, чем считалось, то и условия для появления сложной жизни могли сформироваться раньше. Это открывает новые горизонты в изучении эволюции — и, возможно, в поиске жизни на других планетах.

Уточнения

Фотоси́нтез (от др.-греч. φῶς - "свет" и σύνθεσις - "соединённый", "складной", "связывание", "синтез") — сложный химический процесс преобразования энергии видимого света (в некоторых случаях инфракрасного излучения) в энергию химических связей органических веществ при участии фотосинтетических пигментов (хлорофилл у растений, бактериохлорофилл у бактерий и бактериородопсин у архей).

