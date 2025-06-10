Кишечник под прицелом: как невидимые гены создают угрозу

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Ваш кишечник — это не просто система пищеварения. Это целая вселенная, в которой обитают триллионы микроорганизмов. И хотя большинство из них безвредны, некоторые способны создавать настоящие проблемы, особенно когда речь заходит о лечении антибиотиками.

Фото: https://www.flickr.com/photos/lofaesofa/248546819/ by Laurence Livermore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чашка Петри

Генетический щит бактерий

Французские учёные из INRA совместно с коллегами из Бирмингемского университета сделали важное открытие: им удалось определить более шести тысяч генов, делающих кишечные бактерии устойчивыми к антибиотикам. Ранее такие гены находили только у опасных патогенов, но теперь стало ясно — их намного больше и они куда ближе, чем мы думали.

Чтобы раскрыть эту тайну, исследователи использовали инновационный метод: они сравнили трёхмерные структуры уже известных ферментов, устойчивых к антибиотикам, с белками, которые производят обычные кишечные бактерии. Затем эти данные сопоставили с обширным каталогом, в котором содержатся миллионы генов. Результат оказался ошеломляющим.

"Сравнив структуры белков, мы нашли тысячи новых генов, подчёркивающих невероятное разнообразие устойчивости в кишечной микрофлоре", — говорит профессор Виллем ван Шайк.

Где кроется настоящая угроза

Большинство найденных генов — у безвредных бактерий. Но это не повод расслабляться. Приём антибиотиков может спровоцировать их передачу патогенным микробам. А это уже реальная угроза: инфекционные заболевания, которые не поддаются лечению привычными препаратами.

"Некоторые кишечные бактерии могут вызывать инфекции у пациентов в больницах. Если они становятся устойчивыми к лечению, то мы остаёмся безоружными", — поясняет ван Шайк.

Почему это открытие так важно

До сих пор наука не имела полного представления о масштабах устойчивости к антибиотикам в кишечной среде. Теперь ясно: чтобы сохранять эффективность лечения в будущем, нужно внимательно изучать и контролировать генетический арсенал даже у тех бактерий, что с виду кажутся безобидными.