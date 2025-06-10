Вибрация, которая спасает: как ультразвук открывает путь к лечению рака

2:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если ключ к лечению рака и болезней сердца спрятан прямо в мембране клетки — и всё, что нужно, чтобы его обнаружить, это… вибрация?

Фото: https://commons.wikimedia.org by GerryShaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ бессмертные клетки

Именно к такому открытию пришла группа учёных из Оксфорда и Имперского колледжа Лондона. Они разработали способ исследовать "нетронутые" участки клеточных мембран — а значит, заглянуть в самую суть того, как работают белковые "машины", управляющие жизнью клетки.

Почему мембраны — это не просто оболочка

Мембрана — это не просто граница. Это высокоорганизованная система, усыпанная белками, которые впускают и выпускают молекулы, транспортируют вещества и общаются между собой. От того, как работают эти белки, зависит функционирование всех органелл, включая митохондрии — энергетические станции клетки.

Проблема в том, что большинство методов изучения этих структур предполагает извлечение белков из мембраны. А это, как правило, искажает их структуру и поведение. Исследовать мембрану "вживую" — настоящая научная задача.

Прорыв: белки в естественной среде

Новая методика позволяет этого добиться. Учёные под действием ультразвука "раскачивают" клетку, заставляя её разрушаться, а затем используют электрический ток, чтобы выбить белки прямо в масс-спектрометр. Этот прибор определяет химическую сигнатуру на основе массы молекул.

Результат превзошёл ожидания. Белковые машины не только выжили — учёные увидели, как они общаются, перемещаются и транспортируют молекулы.

"Я не верил, что это сработает, — признаётся Даме Кэрол Робинсон из Оксфорда. — Думал, мембрана слишком сложна. Но всё получилось — и теперь у нас совершенно новый способ изучать цели для лекарств".

Открытия только начинаются

По словам профессора Стива Мэттьюса, теперь масс-спектрометрия выходит на качественно новый уровень. А доктор Сара Роуз уже использовала технику, чтобы раскрыть структуру одной из митохондриальных машин.

"Митохондрии особенно интересны, ведь есть заболевания, поражающие именно их. С новой техникой можно будет разрабатывать точную терапию", — объясняет она.

Это больше, чем просто исследование

Теперь, когда можно изучать белки в их естественном окружении, учёные получают шанс понять, как именно развиваются тяжёлые заболевания — и главное, как им можно противостоять.

Уточнения

Мембрана (от лат. membrana — кожица) — тонкая гибкая плёнка или пластинка, обычно закреплённая по периметру.

