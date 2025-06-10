В чёрной субстанции мозга поселились бактерии — зачем они там

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Звучит невероятно, но в человеческом мозге могут жить… бактерии. И это не ошибка патологоанатома или лабораторный артефакт. Исследование, которое уже обсуждается в научных кругах, поставило под сомнение один из главных постулатов нейронауки — стерильность мозга.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Free_3D_Illustration_Of_A_Mental_Health_Conceptual_Image_By_Quince_Media_09.jpg by Quince Media Ожидания и вкус: как предвкушение влияет на наши ощущения

Что обнаружили исследователи

Учёные изучили мозговые ткани 34 умерших людей. Половина страдала от шизофрении, другая половина считалась клинически здоровой. И в каждой пробе — независимо от диагноза — они нашли бактерии. Не случайные, а структурно оформленные: со стержнем, рибосомами, вакуолями и даже капсулами.

Особенно много бактерий оказалось в трёх областях мозга:

Чёрной субстанции.

Гиппокампе.

Префронтальной коре.

Как микробы туда попали

На этот вопрос пока нет точного ответа. Один из исследователей, Робертс, предположил, что бактерии могли проникнуть в мозг через кровь. Однако полностью исключить возможность проникновения во время посмертных процедур учёные не могут.

Но если бы это была простая "загрязнённость", бактерии не были бы равномерно распределены по тканям мозга. Именно это наблюдение говорит в пользу гипотезы об их "естественном" присутствии.

Только у людей

Эксперименты с мышами подтвердили, что нечто подобное встречается и у них. Даже у совершенно здоровых особей в мозге обнаружены бактериальные следы.

Почему это важно

Если мозг действительно имеет свой микробиом, как кишечник, это способно перевернуть понимание работы центральной нервной системы. Мы получаем новый взгляд на то, как микробы могут влиять на мысли, поведение и даже психические расстройства. Это может быть прорывом, сопоставимым с открытием микробиома кишечника.

Уточнения

Мозг - центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

