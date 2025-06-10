Чем питается паук — тем и лечит: неожиданный эффект яда

Вы когда-нибудь задумывались, почему укусы одних пауков смертельно опасны, а других — почти неощутимы? Ответ оказался куда интереснее, чем просто "сильный яд".
Арахнофобия — одна из самых распространённых фобий. Причин бояться пауков хватает: внешний вид, паутина, ядовитость. Но настоящая угроза — не во внешности, а в том, на кого они охотятся.
Исследование, проведённое зоологами из Национального университета Ирландии в Голуэе, проливает свет на тайну паучьих токсинов. Учёные изучили яды более 70 видов пауков и пришли к выводу: ключ к их ядовитости — в рационе.
"Если паук охотится на насекомых, его яд эффективно убивает мух и сверчков. Но на млекопитающих он действует хуже", — поясняют исследователи.
Именно поэтому банановый паук и чёрная вдова, включающие в рацион мелких млекопитающих, выработали особенно мощный яд — опасный и для человека. А вот гигантский домовой паук, питающийся исключительно насекомыми, почти безвреден.
Учёные также ожидали, что пауки, ловящие добычу с помощью паутины, будут иметь менее сильный яд. Однако таких закономерностей не обнаружили. Размер тела тоже не оказался определяющим фактором.
Исследование не только развеивает мифы, но и открывает новые горизонты в медицине. Яд бананового паука уже стал основой препарата от эректильной дисфункции, прошедшего клинические испытания. Ученые рассматривают возможность его использования и для терапии женских сексуальных расстройств.
А российские биологи в 2025 году сообщили о новых открытиях: пептид PT6 из яда паука томизуса блокирует рецепторы боли и может стать эффективным анальгетиком и средством от хронического кашля. Пока испытания проведены лишь на мышах и в пробирках, но перспективы внушают оптимизм.
Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio - "развёртывание") — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.
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