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Новая надежда после облучения: клетки сами начинают работать

2:29
Наука

Что если после тяжёлой процедуры облучения костного мозга организм сам смог бы восстановиться быстрее? Учёные из Массачусетского технологического института предложили метод, который помогает регенерировать клетки крови после серьёзного лечения — и результаты уже впечатляют.

Раковые клетки
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раковые клетки

Что происходит при лечении рака крови

Пациенты с лейкемией, лимфомой и другими формами рака крови часто проходят облучение костного мозга, чтобы уничтожить злокачественные клетки. Но вместе с ними страдают и здоровые, что приводит к резкому снижению иммунитета и высокому риску инфекций. Новые клетки крови появляются не сразу — на восстановление уходит время.

Прорыв: стволовые клетки на новой "почве"

Команда под руководством профессора биоинженерии Кристин Ван Влиет нашла способ ускорить этот процесс. Они вырастили мезенхимальные стволовые клетки (МСК) на особой поверхности, по своим механическим свойствам схожей с костным мозгом. Это позволило клеткам начать вырабатывать факторы роста, которые запускают процесс трансформации в полноценные кровяные клетки.

"Процесс похож на выращивание растения. Мезенхимальные клетки — как удобрение, которое улучшает "почву" и помогает нужным клеткам расти", — объясняет Ван Влиет.

Как это работает

МСК — универсальные клетки, способные превращаться в кости, хрящи, мышцы и даже жир. Но их суперспособность в другом: они умеют "подсказывать" другим клеткам, как трансформироваться. В данном случае — в эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.

Ключ в том, где они растут. Учёные впервые показали, что не только химическая среда, но и физические свойства поверхности (мягкость, упругость) влияют на то, какие сигналы клетка начнёт посылать. МСК, выращенные на подобии костного мозга, дали в разы больше нужных факторов.

Что показал эксперимент

Мыши, прошедшие облучение, получившие такие специально "воспитанные" клетки, восстановились быстрее своих сородичей, которым ввели те же клетки, но выращенные на обычном стекле.

"Если изменить среду выращивания, можно добиться эффекта не только при лечении рака, но и других тяжёлых болезней — например, болезни Паркинсона или ревматоидного артрита", — подытожила Ван Влиет.

Уточнения

Кле́тка (лат. cellula, греч. κύτος) — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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