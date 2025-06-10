Почти каждый четвёртый — под угрозой: что происходит с млекопитающими

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Как вы думаете, насколько сильно человек влияет на исчезновение животных? Новый тревожный анализ австралийских учёных даёт чёткий и пугающий ответ: именно человеческая деятельность становится главной угрозой для четверти всех наземных млекопитающих.

Фото: Openverse by popofatticus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Животные саванны

Что именно выяснили учёные

Группа исследователей из Университета Квинсленда во главе с доктором Морено Ди Марко изучила данные о 4421 виде и попыталась выяснить, насколько влияние человека связано с риском их исчезновения.

Поскольку напрямую отслеживать численность более 5600 видов млекопитающих по всему миру слишком дорого и долго, команда пошла другим путём — сопоставила карту воздействия человека с предполагаемыми угрозами исчезновения.

Результат оказался однозначным: активность человека в природных и полуестественных зонах, ранее считавшихся относительно нетронутыми, стала ключевым фактором вымирания видов. Особенно критичными оказались территории, где уровень вмешательства оценивается хотя бы на 3 балла по шкале от 0 до 50.

Планета под давлением

С 1993 года почти треть всей суши Земли (30,8%) испытала рост человеческого присутствия. Более того, две трети этих участков уже тогда были под серьёзной нагрузкой (оценка 4 и выше), а к 2009 году ситуация ухудшилась. Это привело к массовому переходу видов из категории "низкий риск" в "высокий".

"Чтобы понять, почему млекопитающие исчезают, мы объединили данные о рисках с масштабами человеческого вмешательства", — объясняет Ди Марко.

Влияние не всегда прямое — но почти всегда разрушительное

Исследователи подчёркивают: не всякое воздействие человека приводит к вымиранию напрямую. Некоторые животные адаптируются. Однако именно систематическое, пусть и минимальное, влияние — будь то застройка, дороги, сельское хозяйство или шум — провоцирует необратимые процессы в экосистемах.

Учитывая это, учёные призывают радикально пересмотреть подход к охране природы. Ведь даже небольшое вторжение в "нетронутые" зоны способно обернуться катастрофой для их обитателей.

Уточнения

Млекопита́ющие (лат. Mammalia) — класс позвоночных животных, основной отличительной особенностью которых является вскармливание детёнышей молоком.

