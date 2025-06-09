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Жареный дрозд: кулинарный секрет Древнего Рима, ставший уличным фастфудом

2:15
Наука

Жареный дрозд — блюдо, которое сегодня может показаться экзотикой, в Древнем Риме пользовался широкой популярностью. Хотя римские писатели описывали этих птиц как деликатес для элиты, новое исследование показывает, что они были распространены и среди простого народа.

Дрозд-ягодник
Фото: https://www.flickr.com/photos/usfwsmtnprairie/35814922260/ by USFWS Mountain-Prairie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дрозд-ягодник

Учёные, проводившие раскопки в древнем городе Поллентия на острове Майорка, обнаружили в одной из ям для пищевых отходов огромное количество костей птиц, особенно дроздов. Наряду с останками рыб и млекопитающих, это указывает на активную гастрономическую жизнь римского поселения.

Особое внимание исследователей привлекли скинии — античные аналоги современных закусочных. Эти заведения были важной частью уличной культуры Древнего Рима и обслуживали широкий круг клиентов — от рабочих до торговцев. Именно там жареные дрозды, судя по всему, готовились массово и быстро, по технологиям, напоминающим уличный фастфуд.

Судя по останкам, дрозды обрабатывались следующим образом: грудную клетку разламывали, тушку сплющивали, а затем жарили целиком в масле, возможно — оливковом. Следы от термической обработки и характерные повреждения костей подтвердили, что речь идёт именно об уличной кулинарии.

Ранее считалось, что дрозды — блюдо исключительно для банкетов богатых. Однако эти находки показывают, что птицы были доступными и повседневными. Видимо, дрозд считался своего рода "шашлыком на вынос”, который можно было съесть на ходу, запивая вином или водой.

Результаты этого исследования опубликованы в Международном журнале остеоархеологии, где подробно описаны методы анализа и археологический контекст. А желающие узнать больше о быте и гастрономии Римской Испании могут заглянуть на страницу "Медуза Меридская" — проект, посвящённый жизни в провинциях Римской империи.

Таким образом, жареный дрозд — это не только свидетельство гастрономических привычек древних римлян, но и пример того, как деликатес может стать народной едой, если его правильно подать.

Уточнения

Настоящие дрозды́ или дрозды́ (лат. Turdus), — род воробьиных птиц из семейства дроздовых (Turdidae). Длина тела 20—25 см. По земле передвигаются прыжками, приседая при этом.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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