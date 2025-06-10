Ошеломляющее открытие: зачем древние люди использовали огонь? Ответ вас удивит

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Долгое время считалось, что древние люди начали использовать огонь, чтобы готовить пищу. Однако новое исследование учёных из Тель-Авивского университета меняет эту точку зрения.

Фото: commons.wikimedia by Naturpuur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пещера Тропфштайнхёле, Германия

Проанализировав археологические находки из девяти древних стоянок, исследователи пришли к выводу, что огонь впервые начали использовать не для жарки, а для сохранения мяса и защиты от хищников.

Стоянки, расположенные в Африке и на Ближнем Востоке, датируются периодом от 800 тысяч до 1,8 миллиона лет назад. На каждой из них были обнаружены останки крупных животных, включая гиппопотамов и слонов, рядом со следами костров. Но характер повреждений костей показал: признаков жарки нет. Это исключает традиционное представление о том, что основная мотивация для разведения огня — приготовление пищи.

Исследователи предполагают, что древние гоминиды использовали огонь как средство копчения, чтобы сохранить мясо, оставшееся после охоты, и защитить его от падальщиков.

В условиях, когда свежая добыча могла быстро привлекать гиен или леопардов, огонь становился настоящим щитом. Языки пламени, жар и дым не только защищали запасы, но и обозначали территорию, где находились люди.

Кроме того, костры позволяли обрабатывать крупные туши не сразу, а постепенно. Вместо того чтобы съедать всё в спешке, древние могли растянуть потребление мяса на несколько дней — важное преимущество в доисторической среде, где пища не всегда была доступна.

Таким образом, использование огня изначально решало две основные задачи: сохранение пищи и отпугивание хищников. Только позже, когда огонь стал привычным элементом быта, он стал использоваться для приготовления пищи, обогрева и других целей.

Огонь — одна из важнейших технологий человечества, и теперь становится ясно: путь к костру начинался не с кухни, а с борьбы за выживание.

Уточнения

Падальщик некрофаг или трупоед — животное, питающееся мертвечиной, падалью. Противопоставляется хищнику, однако эти типы питания не исключают друг друга (например, пятнистые гиены обычно охотятся за добычей, но и падалью не брезгуют).

