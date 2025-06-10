Секрет вечной молодости: какие продукты отодвинут старость

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные всё чаще рассматривают питание как ключ к замедлению старения. Новое исследование показало, что продукты, богатые природными соединениями — метиладаптогенами — способны влиять на эпигенетические часы, замедляя биологическое старение организма.

Фото: flickr.com by Alex, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Улыбка

К метиладаптогенам относятся такие привычные продукты, как куркума, розмарин, чеснок, ягоды, зелёный чай и улун. Они богаты полифенолами — веществами, которые, по мнению исследователей, способны воздействовать на метилирование ДНК, один из ключевых процессов, связанных с возрастными изменениями.

Исследование проводилось с участием здоровых мужчин в возрасте от 50 до 72 лет. Все участники на протяжении восьми недель придерживались растительной диеты с высоким содержанием метиладаптогенов и следовали рекомендациям по здоровому образу жизни. Для оценки влияния на организм применялись эпигенетические часы Хорвата — современный биомаркер, позволяющий оценить биологический возраст по состоянию ДНК.

Результаты оказались впечатляющими: участники, чья диета включала больше метиладаптогенов, показали значительное снижение эпигенетического возраста. Причём эффект сохранялся даже с учётом таких факторов, как изменение массы тела или изначальный биологический возраст.

Учёные подчеркивают, что линейная зависимость между количеством полифенолов и замедлением эпигенетических изменений была статистически значимой. Это означает, что чем больше полезных природных соединений в рационе, тем лучше эффект для клеточного здоровья и замедления старения.

Выводы исследования подтверждают растущее число научных данных о пользе полифенолов. Авторы призывают расширить масштаб будущих исследований, чтобы изучить влияние такой диеты на более широкую популяцию. Однако уже сейчас ясно: природа может предложить реальные стратегии продления молодости.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).



Розмари́н (лат. Rosmarinus) — род многолетних вечнозелёных кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae). Представители рода распространены в Средиземноморье и Европе.



Улун (кит. «тёмный дракон»), оолонг (англ. oolong), цин ча («бирюзовый чай») — полуферментированный чай, который по китайской классификации занимает промежуточное положение между жёлтым и красным.

