Лапита и папуасы: удивительное открытие о смешении культур в Новой Гвинее

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Новое исследование древней ДНК с прибрежных островов Новой Гвинеи значительно углубило наше понимание миграций и генетической истории народов Океании. Совместная работа археологов и генетиков показала: генетическое разнообразие региона оказалось куда более древним и многослойным, чем предполагалось ранее.

Фото: commons.wikimedia by Craigus1946, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Молодые воины на ежегодном фестивале Garoka Sing Sing

Особое внимание привлёк народ культуры Лапита — австронезийские мореплаватели, прибывшие на острова около 3000 лет назад. Они принесли с собой керамику, одомашненных животных, сельское хозяйство и сложные морские технологии. Однако вопрос о том, в какой степени они смешались с автохтонным папуасским населением, долгое время оставался открытым.

Анализ 42 древних скелетов возрастом до 2500 лет выявил чёткие папуасские генетические маркеры. Лишь около 2100 лет назад началось постепенное смешение двух культур — спустя несколько веков после первых контактов. Это опровергает прежнюю версию об их немедленной интеграции. Генетический и культурный обмен оказался медленным и выборочным.

Интересны и археологические находки. На острове Ватом были обнаружены захоронения с признаками искусственной деформации черепа — особенностью ритуальной практики. В то же время в соседних поселениях жили общины с иными генетическими корнями. Анализ микроповреждений на зубах и стабильных изотопов показал, что их рацион был преимущественно наземным, а не морским.

Один из исследованных геномов даже указал на генетические связи с Юго-Восточной Азией. Это поддерживает гипотезу о том, что миграции в Тихом океане начинались далеко за пределами Ближней Океании, включая заселение Марианских островов.

Несмотря на то что климат региона крайне неблагоприятен для сохранения древней ДНК, учёные смогли извлечь ценные генетические данные благодаря тщательным археологическим методикам. Океания предстаёт как регион, где история пишется не столько великими завоеваниями, сколько медленным сосуществованием, память о котором сохраняется в наших генах.

Уточнения

Лапита — термин, применямый к древней археологической культуре Тихого океана, которая по мнению многих археологов является прародителем нескольких культур в Полинезии, Микронезии, и нескольких прибрежных областей Меланезии.

