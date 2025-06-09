Уникальный способ подтверждения личности: первая неделя с Orb в Великобритании

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Tools for Humanity, одним из основателей которой является Сэм Альтман из OpenAI, расширяет свою деятельность по созданию новых систем идентификации по всему миру и начинает внедрение устройств Orb, предназначенных для сканирования радужной оболочки глаза, в Великобритании.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаз

Согласно заявлению компании, опубликованному в понедельник, начиная с этой недели жители таких городов, как Лондон, Манчестер, Бирмингем, Кардифф, Белфаст и Глазго, получат возможность сканировать свои глаза с использованием запатентованной технологии Orb, разработанной Tools for Humanity.

Дэмиен Киран, директор по правовым вопросам и конфиденциальности в Tools for Humanity, сообщил, что сферические устройства "Орбы" будут размещены в специально оборудованных зонах в торговых центрах и на центральных улицах. В будущем компания планирует сотрудничество с крупными розничными сетями для предоставления "Орбов" в формате самообслуживания, наподобие банкоматов, для удобства пользователей, добавил Киран.

Компания, под руководством соучредителя и генерального директора Алекса Блэниа, позиционирует технологию сканирования глаз как способ подтверждения человеческой идентичности в условиях, когда системы искусственного интеллекта становятся все более совершенными в имитации людей. Инструменты генеративного ИИ, разработанные в том числе и OpenAI Альтмана, порождают ботов и дипфейки, представляющие собой серьезные угрозы безопасности, включая кражу личных данных, распространение дезинформации и социальную инженерию.

Сканирование с помощью Orb создает цифровой идентификатор под названием World ID, основанный на уникальных характеристиках радужной оболочки глаза. Пользователи, прошедшие сканирование, также имеют возможность получить от компании криптовалютный токен под названием Worldcoin, пишет bloomberg.

Уточнения

Бот (сокращение от «робот») — программа, выполняющая автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо действия, и имеющая в этом некое сходство с человеком.

