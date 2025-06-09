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47-й курган в Гордионе: кто был погребён в этом месте

2:32
Наука

В древнем городе Гордион, расположенном к юго-западу от Анкары, в Турции, археологами обнаружено захоронение царской особы, предположительно родственника легендарного царя Мидаса.

Раскопки
Фото: United States Army by Rachel Goodspeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раскопки

Гробница, датируемая VIII веком до нашей эры, содержала множество уникальных артефактов и кремированные останки представителя высшего сословия из древней Фригии.

"Опираясь на найденные предметы, мы предполагаем, что погребенный мог быть членом царской семьи, связанной с Гордионом и Мидасом," — заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Гордион служил столицей Фригийского царства с 1200 по 675 год до нашей эры. В VIII веке до н. э. царством управляли сначала Гордий, известный связью с Гордиевым узлом, который впоследствии был разрублен Александром Македонским, а затем его сын Мидас, чья легенда гласит о способности превращать все в золото прикосновением.

Однако Гордион, подобно древней Трое, неоднократно подвергался нападениям на протяжении веков, оставив археологам сложную сеть укреплений, погребений и жилищ, требующих дальнейшего изучения.

Самое большое захоронение в Гордионе известно как "Курган Мидаса". Являясь одним из более чем 120 курганов, он был возведен около 740 г. до н. э. и содержал погребение знатного человека, возможно, отца Мидаса, Гордия, в деревянной камере, покрытой пурпурной тканью и окруженной бронзовыми сокровищами, пишет planet-today.

Недавно обнаруженное захоронение является 47-м курганом, раскопанным в Гордионе. Курган, высотой около 8 метров и диаметром 60 метров, по словам археолога Юджеля Шенюрта, соруководителя раскопок в Гордионе, содержит самую древнюю кремацию, найденную на этом месте.

"Это демонстрирует погребальные традиции фригийцев," — отметил Шенюрт, — "и убедительно свидетельствует о том, что похороненный здесь был не обычным человеком."

Эрсой сообщил на пресс-конференции, что в кургане находится деревянная погребальная камера размером 3,1 на 2,8 метра, а также десятки бронзовых изделий, включая котлы и кувшины, некоторые из которых все еще висят на железных гвоздях на стенах камеры.

Уточнения

Курган (от тюркского «кургон» (Qurģon)) — погребальное сооружение, представляющее собой обычно насыпь из земли, камня, иногда настил из дёрна. Встречаются на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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