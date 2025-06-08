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Четыре правила Джонатана Хайдта: как спасти детей от цифровой зависимости

2:25
Наука

Джонатан Хайдт, автор книги "Тревожное поколение", бьёт тревогу из-за влияния цифровых технологий на юные умы.

Мальчик, смартфон
Фото: commons.wikimedia.org by Andi Graf, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мальчик, смартфон

Он призывает родителей и общество принять "четыре правила": отложить покупку смартфонов до 14 лет, запретить соцсети до 16, ввести в школах запрет на телефоны и увеличить время для самостоятельных игр и независимого детства. Бумеры, поколение X и даже миллениалы проводили много времени на улице, несмотря на более высокий уровень преступности. Сегодняшние родители, напуганные потоком негативных новостей, проявляют излишнюю осторожность. Это замедляет развитие, лишая детей возможности осваивать навыки сотрудничества, разрешения конфликтов, преодоления страхов и просто радоваться жизни, пишет The Guardian.

По сути, он утверждает, что мы проявляем избыточную опеку там, где не нужно (в реальном мире), и недостаточную там, где она необходима (в интернете).

"Я думаю, это был важный момент в сериале "Подросток", — говорит он, имея в виду сериал Netflix, в котором показано влияние "маносферы" на подростков. — В 90-е мы боялись внешнего мира. Нам казалось, что дети в опасности, если они не под присмотром, поэтому мы перестали выпускать их из дома, решив, что если они сидят за компьютерами, то всё в порядке. Они научатся программировать, откроют свой бизнес. Но в сериале есть трогательный момент, когда родители говорят: "Мы думали, что он в безопасности. Он просто сидел в своей комнате"".

На первый взгляд, эти четыре правила кажутся простыми. Но как их применять на практике, особенно если ваши дети уже активно пользуются интернетом?

"Если вашим детям 15 или 16 лет, и вся их социальная жизнь сосредоточена в соцсетях, отлучение от них станет болезненным ударом, — говорит он, — потому что они воспримут это как социальную смерть. Поэтому ключевая стратегия — помочь им вернуть контроль над своим вниманием, организовав день так, чтобы они меньше пользовались этими приложениями. Запретите гаджеты в спальне, настаивайте на запрете телефонов в школах, делайте всё возможное, чтобы увеличить время, проводимое вдали от вызывающих привыкание технологий".

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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