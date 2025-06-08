Почему ген воина не делает вас преступником: наука объясняет

Часто можно услышать фразы, указывающие на схожесть поколений. Но передается ли жестокость генетически, или формирование личности — результат воспитания, обстоятельств и личного выбора?
Существует ли ген, предопределяющий зло? Научные исследования подтверждают, что гены способны влиять на агрессивность. Примером служит ген MAOA, известный как "ген воина". Однако наличие этого гена не делает человека автоматически жестоким. Развитие личности зависит от внешних факторов: воспитания, пережитых травм, уровня стресса и социальной поддержки.
Исследования показывают, что генетика определяет не более трети особенностей поведения. Остальное формируется под воздействием окружающей среды, пишет "Популярная наука".
Гене́тика (от греч. γενητῶς — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
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