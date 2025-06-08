Открытие века? Почему экзопланета K2-18b продолжает будоражить научный мир

Астрономы заметили лишь слабый намек, едва уловимый признак наличия двух молекул, вращающихся в атмосфере удаленной планеты K2-18b.

Фото: commons.wikimedia.org by Northrop Grumman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Космический телескоп Джеймса Уэбба

Эти молекулы, на Земле, производятся исключительно живыми организмами. Открытие оказалось многообещающим — на данный момент, наиболее убедительное свидетельство внеземных биосигнатур, или следов жизни, связанных с биологической активностью.

Однако, спустя несколько недель, новые данные указывают на необходимость дальнейших исследований.

Хотя молекулы, обнаруженные на K2-18b в исследовании, опубликованном в апреле (диметилсульфид, или DMS, и диметилдисульфид, или DMDS), в основном связаны с микробными организмами на Земле, ученые подчеркивают, что эти соединения могут образовываться и без участия живых организмов. В настоящее время три группы астрономов, не участвовавших в первоначальном исследовании, включая Уэлбанкса, переоценили модели и данные, использованные при обнаружении биосигналов, и получили совершенно другие результаты, которые они представили на экспертную оценку.

Тем временем, ведущий автор апрельского исследования, Никку Мадхусудхан, и его команда провели дополнительные исследования, которые, по их утверждению, подтверждают их первоначальные выводы о планете. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем появятся новые наблюдения и исследования от различных научных групп.

Эта серия научных работ, посвященных K2-18b, демонстрирует научный процесс в реальном времени. Она раскрывает сложности и нюансы, с которыми сталкиваются исследователи в поисках доказательств существования жизни за пределами Земли, и подчеркивает, почему бремя доказательств так велико и трудновыполнимо.

K2-18b, расположенная в 124 световых годах от Земли, считается перспективной целью для поиска признаков жизни. По результатам предыдущих исследований, проведенных Мадхусудханом, профессором астрофизики и экзопланетарных наук в Институте астрономии Кембриджского университета, она представляет собой мир, полностью покрытый жидкой водой, с богатой водородом атмосферой. Таким образом, K2-18b быстро привлекла внимание как потенциально обитаемое место за пределами нашей Солнечной системы.

Уверенные в перспективности K2-18b, Мадхусудхан и его коллеги из Кембриджа использовали данные наблюдений за планетой, полученные с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб", для дальнейшего изучения планеты, пишет CNN.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.



