Где в мозге рождается грань между реальностью и воображением

2:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда нейрофизиологов из Университетского колледжа Лондона обнаружила: наш мозг способен различать реальные и воображаемые образы благодаря активности определённых участков. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.

Фото: Wikimedia Commons by DanaAlmutawaaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сканирование мозга

Оказалось, что именно веретенообразная извилина — область в нижней части височной доли, — играет ключевую роль в этом процессе. Её активность помогает мозгу понять, действительно ли мы что-то видим, или это лишь игра воображения.

Эксперимент: как отличить реальность от фантазии

В исследовании приняли участие 26 человек. Им показывали слабые визуальные узоры на экране и просили указать, видят ли они узор на фоне шума.

В половине случаев узор действительно присутствовал, в остальных — нет. При этом участники также должны были представить себе узор (похожий или отличающийся) и оценить яркость ментального образа.

Результат: когда представляемый узор был очень ярким, люди чаще ошибочно говорили, что видят его в реальности — даже если он не был показан. Это означало, что воображаемое принималось за настоящее.

Мозг, который путает границы

Во время тестов проводилось фМРТ-сканирование, отслеживающее активность мозга. Исследователи заметили: чем выше уровень активности в веретенообразной извилине, тем больше вероятность того, что человек воспринимал образ как реальный.

По словам :

"Активность мозга в этой области зрительной коры соответствовала прогнозам компьютерной модели о том, как определяется разница между внутренним и внешним опытом", — коментирует старший автор, профессор Стив Флеминг.

Также активность веретенообразной извилины координировалась с передней частью островковой доли, связанной с метапознанием — способностью осознавать свои мысли.

"Наши результаты показывают, что мозг использует силу сенсорных сигналов, чтобы различать воображение и реальность", — подчеркнула ведущий автор работы доктор Надин Дейкстра.

Что это значит для психиатрии и технологий

Это открытие может сыграть важную роль в изучении психических расстройств, при которых стирается грань между реальным и воображаемым — например, при шизофрении.

Также полученные данные способны повлиять на развитие виртуальной реальности, помогая создать более достоверный и безопасный опыт.

Исследование проводилось в сотрудничестве с профессором Питером Коком и магистром Томасом фон Рейном, также из UCL.

Уточнения

Воображе́ние — это способность человека к спонтанному созданию или преднамеренному построению образов, представлений, идей объектов, которые в пережитом опыте воображающего в целостном виде ранее не воспринимались или же вообще не могут быть восприняты посредством органов чувств.



Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω "расщеплять", "раскалывать" + φρήν "ум, мышление, мысль") — полиморфное психическое расстройство, характеризующееся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.

