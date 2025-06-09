Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Короткие волосы, длинный список проблем: откровения новой стрижки
Топ-5 хитростей опытных автомехаников, которые сэкономят ваше время и деньги
Летний кошмар отменяется: вот как заказать безопасную еду в жару – советы шеф-повара
Выбор мангала на пикник: 4 типа, которые подойдут для любого случая
Прививка не спасает от укусов клещей: чем тогда спасать животное
Бензин по росту зарплат: сколько литров бензина могут себе позволить семьи в разных регионах
Сябитова посоветовала мужчинам относиться к женщинам как к клиентам
Весогонка без пота: этот вид тренировок поможет похудеть за месяц
Топ-5 мест для романтического отдыха в России

Где в мозге рождается грань между реальностью и воображением

2:40
Наука

Команда нейрофизиологов из Университетского колледжа Лондона обнаружила: наш мозг способен различать реальные и воображаемые образы благодаря активности определённых участков. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.

Сканирование мозга
Фото: Wikimedia Commons by DanaAlmutawaaa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сканирование мозга

Оказалось, что именно веретенообразная извилина — область в нижней части височной доли, — играет ключевую роль в этом процессе. Её активность помогает мозгу понять, действительно ли мы что-то видим, или это лишь игра воображения.

Эксперимент: как отличить реальность от фантазии

В исследовании приняли участие 26 человек. Им показывали слабые визуальные узоры на экране и просили указать, видят ли они узор на фоне шума.

В половине случаев узор действительно присутствовал, в остальных — нет. При этом участники также должны были представить себе узор (похожий или отличающийся) и оценить яркость ментального образа.

Результат: когда представляемый узор был очень ярким, люди чаще ошибочно говорили, что видят его в реальности — даже если он не был показан. Это означало, что воображаемое принималось за настоящее.

Мозг, который путает границы

Во время тестов проводилось фМРТ-сканирование, отслеживающее активность мозга. Исследователи заметили: чем выше уровень активности в веретенообразной извилине, тем больше вероятность того, что человек воспринимал образ как реальный.

По словам :

"Активность мозга в этой области зрительной коры соответствовала прогнозам компьютерной модели о том, как определяется разница между внутренним и внешним опытом", — коментирует старший автор, профессор Стив Флеминг.

Также активность веретенообразной извилины координировалась с передней частью островковой доли, связанной с метапознанием — способностью осознавать свои мысли.

"Наши результаты показывают, что мозг использует силу сенсорных сигналов, чтобы различать воображение и реальность", — подчеркнула ведущий автор работы доктор Надин Дейкстра.

Что это значит для психиатрии и технологий

Это открытие может сыграть важную роль в изучении психических расстройств, при которых стирается грань между реальным и воображаемым — например, при шизофрении.

Также полученные данные способны повлиять на развитие виртуальной реальности, помогая создать более достоверный и безопасный опыт.

Исследование проводилось в сотрудничестве с профессором Питером Коком и магистром Томасом фон Рейном, также из UCL.

Уточнения

Воображе́ние — это способность человека к спонтанному созданию или преднамеренному построению образов, представлений, идей объектов, которые в пережитом опыте воображающего в целостном виде ранее не воспринимались или же вообще не могут быть восприняты посредством органов чувств.

Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω "расщеплять", "раскалывать" + φρήν "ум, мышление, мысль") — полиморфное психическое расстройство, характеризующееся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Наука и техника
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Воробьёв впервые высказался о тайной свадьбе с Гарифуллиной: моё сокровище — только для меня
Российский шоу-бизнес
Воробьёв впервые высказался о тайной свадьбе с Гарифуллиной: моё сокровище — только для меня Аудио 
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Наука и техника
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Киев снова с гуманным лицом: тела погибших солдат ВСУ? Спасибо, не надо Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Забытая революция: эти останки переворачивают наше представление о человеческой истории
Забытая революция: эти останки переворачивают наше представление о человеческой истории
Последние материалы
Бензин по росту зарплат: сколько литров бензина могут себе позволить семьи в разных регионах
Сябитова посоветовала мужчинам относиться к женщинам как к клиентам
Весогонка без пота: этот вид тренировок поможет похудеть за месяц
Топ-5 мест для романтического отдыха в России
Оформление стен, которое удивит гостей: нестандартные приёмы
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Летние саженцы клубники: как правильно выбрать и ухаживать, чтобы не ошибиться
Топ-5 вкусных завтраков из советских столовых: что ели на заре социализма
Летние фестивали Германии: 8 уникальных событий, которые вы не должны пропустить
С каждым визитом в сервис сердце сжимается — может, лучше вложиться в прощание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.