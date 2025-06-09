Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда даже воробьи не клюют: что делает жимолость невкусной, и как это исправить навсегда
Летняя свежесть без пыли: откройте тайны самостоятельной чистки кондиционера — вы не поверите, как легко
Крах авиации? Запрет на рейсы из Танзании и Суринама шокирует туристическую отрасль
Цветы-хамелеоны? Эти гортензии меняют окраску прямо на глазах, и вот почему
Что можно было купить на 5 рублей в СССР: от кино до продуктовой корзины
Как эта вещь портит атмосферу вашей спальни: речь вовсе не о беспорядке или запахе
Текила покидает США? Поставки упали вдвое
Ролики, пылесосы и истерика: как побороть линьку без стресса и гаджетов
Бег по асфальту или грунту: что безопаснее и полезнее?

Проклятые вулканы и затянутое небо: почему зима длиной в десятилетие добила Рим

1:55
Наука

Может ли климат изменить историю? Учёные нашли новые доказательства того, что мини-ледниковый период VI века стал последним ударом по и без того ослабленной Западной Римской империи. И всё началось с необычных белых скал на исландском побережье.

Римская империя
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Римская империя

Камни из Гренландии и судьба цивилизации

На пляже в Исландии обнаружили странные валуны — не местные, а принесённые айсбергами из Гренландии. Анализ показал: они попали сюда между 500 и 700 годами н. э., как раз в разгар резкого похолодания. Ледники росли, айсберги дрейфовали, Земля теряла тепло — и всё это совпало с труднейшим периодом для Европы.

Климат как катализатор падения

В 536 году небо потемнело: серия вулканических извержений окутала Землю пеплом. Письменные источники того времени говорят о неурожаях, голоде и болезнях. Историк Прокопий писал, что солнце "не светило, как положено", и людям "не хватало ни чумы, ни страха".

Сейчас учёные считают: это был "малый ледниковый период поздней античности", и его следы можно найти даже в Исландии. А значит, климат мог усугубить кризис Рима, вызвав миграции, неурожаи и усиление давления на разрушающуюся систему.

История предупреждает

Исследователи подчеркивают: сам Рим пал раньше — в 476 году, но шансы на восстановление были. В III веке он уже переживал тяжёлый кризис и сумел выстоять. А вот VI век стал другой историей: похолодание и чума Юстиниана не оставили империи шансов.

"История показывает: климат способен изменять ход цивилизации", — говорят учёные. Возможно, это урок и для нас — ведь климат вновь становится угрозой, на этот раз глобальной.

Уточнения

Рим (лат. и итал. Roma [ˈroːma]) — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Почва как камень? Добавьте два компонента — и она станет мягче пуха
Садоводство, цветоводство
Почва как камень? Добавьте два компонента — и она станет мягче пуха Аудио 
Перец тронулся в рост сразу после пересадки — всё благодаря одному мягкому трюку
Садоводство, цветоводство
Перец тронулся в рост сразу после пересадки — всё благодаря одному мягкому трюку Аудио 
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Авто
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Нас повесят — и будут правы: в Раде паника из-за рейтингов и реальности Дмитрий Плотников
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Последние материалы
Ролики, пылесосы и истерика: как побороть линьку без стресса и гаджетов
Бег по асфальту или грунту: что безопаснее и полезнее?
Забудь про скучные футболки: вот какие топы точно захватят лето 2025
10 лет любви и заботы: Наталья Подольская поздравила сына с днём рождения — вот что она ему пожелала
Тормоза отказывают внезапно, но всегда — по одной и той же причине: как не стать следующей историей для сводки ДТП
Плавали, знаем: план спасения для овощей, которые затопило июньскими дождями
Полный салон, держитесь крепче! Как ездили на автобусах в СССР
Хруст — и минус холестерин: что скрывается в семечках, кроме соли и лени
Дилеры накопили машины, но не знают, что с ними делать: почему летние скидки могут не сработать в этом году
Новая реальность для туристов: как Майорка защищает свой бизнес от уличной торговли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.