Проклятые вулканы и затянутое небо: почему зима длиной в десятилетие добила Рим

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Может ли климат изменить историю? Учёные нашли новые доказательства того, что мини-ледниковый период VI века стал последним ударом по и без того ослабленной Западной Римской империи. И всё началось с необычных белых скал на исландском побережье.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Римская империя

Камни из Гренландии и судьба цивилизации

На пляже в Исландии обнаружили странные валуны — не местные, а принесённые айсбергами из Гренландии. Анализ показал: они попали сюда между 500 и 700 годами н. э., как раз в разгар резкого похолодания. Ледники росли, айсберги дрейфовали, Земля теряла тепло — и всё это совпало с труднейшим периодом для Европы.

Климат как катализатор падения

В 536 году небо потемнело: серия вулканических извержений окутала Землю пеплом. Письменные источники того времени говорят о неурожаях, голоде и болезнях. Историк Прокопий писал, что солнце "не светило, как положено", и людям "не хватало ни чумы, ни страха".

Сейчас учёные считают: это был "малый ледниковый период поздней античности", и его следы можно найти даже в Исландии. А значит, климат мог усугубить кризис Рима, вызвав миграции, неурожаи и усиление давления на разрушающуюся систему.

История предупреждает

Исследователи подчеркивают: сам Рим пал раньше — в 476 году, но шансы на восстановление были. В III веке он уже переживал тяжёлый кризис и сумел выстоять. А вот VI век стал другой историей: похолодание и чума Юстиниана не оставили империи шансов.

"История показывает: климат способен изменять ход цивилизации", — говорят учёные. Возможно, это урок и для нас — ведь климат вновь становится угрозой, на этот раз глобальной.

Уточнения

Рим (лат. и итал. Roma [ˈroːma]) — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю).

