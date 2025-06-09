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Кости древних людей нашли под водой: археологи раскрыли тайну затонувшей земли

1:46
Наука

На дне у побережья Явы — там, где сегодня плещутся волны, а когда-то простирались плодородные равнины, — археологи сделали невероятную находку. Из ила и песка Мадурского пролива подняли останки Homo erectus — наших предков, живших 140 000 лет назад.

Морское дно
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Морское дно

Причём не просто кости, а целый клад: более 6000 окаменелостей, среди которых — фрагменты черепа, следы охоты и тайны исчезнувшего мира. Исследователи уверены — здесь жила особая популяция древних гоминидов, о которой ранее никто даже не подозревал.

Территория, которую поглотило море

Во времена ледникового периода здесь была суша — огромный Сундаленд, соединявший острова с материковой частью Азии. Равнины с реками, полными черепах, акул и гиппопотамов, были идеальным местом для охоты.

Останки животных показали: H. erectus умели охотиться на крупных быков, разрубали черепах и, похоже, жили как современные охотники, хотя до Homo sapiens им было ещё далеко.

Следы древней культуры

На костях — зарубки, оставленные примитивными орудиями. Это значит, что охотники действовали не случайно, а целенаправленно. Некоторые приёмы, считают учёные, могли быть заимствованы у более "продвинутых" родственников. Или — что ещё интереснее — изобретены самостоятельно.

"Мы либо видим культурный обмен, либо параллельную эволюцию", — говорит археолог Гарольд Бергхейс.

Но одно ясно точно: у подножия затопленных равнин лежит кусок забытой истории человечества — с охотой, стратегиями выживания и, возможно, первыми элементами культурной передачи знаний.

Уточнения

Кость (лат  os) — твёрдый орган позвоночных животных. Состоит из нескольких тканей, важнейшей из которых является костная.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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