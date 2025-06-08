Земля в шаге от климатической бездны: учёные обнаружили страшную цифру

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Земля стремительно теряет энергетическое равновесие, и этот процесс происходит гораздо быстрее, чем предсказывали самые смелые прогнозы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Земля

Учёные бьют тревогу, но пока не могут точно объяснить, что именно вызывает столь стремительные изменения. Ситуация осложняется ещё и тем, что спутники, которые сейчас отслеживают этот процесс, скоро завершат свою работу, а их замена может оказаться недостаточной для полноценного мониторинга. Если так пойдёт и дальше, человечество рискует лишиться одного из ключевых инструментов для понимания климатических изменений.

Энергетический дисбаланс планеты — это разница между энергией, поступающей от Солнца, и той, что Земля возвращает в космос. Основной причиной этого явления считаются парниковые газы, которые задерживают тепло в атмосфере, вызывая повышение температуры.

По данным спутников, за последние 20 лет этот дисбаланс увеличился более чем вдвое, достигнув в 2023 году отметки в 1,8 ватта на квадратный метр, что значительно превышает ожидания, основанные на климатических моделях. Однако причины такого резкого роста остаются загадкой.

Как отметил Торстен Мауритсен, профессор метеорологии из Стокгольмского университета, данные спутников опережают прогнозы примерно на десятилетие, что делает их крайне важными для науки.

Он выразил надежду, что НАСА продолжит эту работу, чтобы не потерять контроль над ситуацией. Изначально учёные предполагали, что рост дисбаланса может быть связан с естественными колебаниями климата, такими как Эль-Ниньо, но со временем стало ясно, что происходит нечто более серьёзное. Мауритсен признался, что эта тенденция вызывает у него всё большее беспокойство, особенно на фоне риска утраты спутниковых данных.

Одной из возможных причин усиления дисбаланса может быть снижение способности Земли отражать солнечный свет. Это связано с уменьшением таких отражающих поверхностей, как ледяные покровы, а также с сокращением количества аэрозолей в атмосфере, которые раньше отражали солнечные лучи. Однако, как подчеркнул Мауритсен, в климатических моделях явно не хватает какого-то важного элемента, и пока неясно, что именно ускользает от внимания исследователей.

Последствия этого явления могут быть катастрофическими. Чем сильнее дисбаланс, тем быстрее меняется климат, а температура растёт всё более стремительными темпами. Мауритсен пояснил, что высокий уровень дисбаланса означает накопление избыточной энергии, что может привести к ещё более значительному потеплению, чем ожидалось. Это также сокращает "углеродный бюджет" — объём парниковых газов, который человечество может выбросить в атмосферу, не превысив критический порог потепления, например, в 2 градуса Цельсия.

В 2024 году темпы роста дисбаланса вернулись к уровням, предсказанным моделями, но никто не может гарантировать, что эта тенденция сохранится в будущем. Мауритсен выразил опасение, что в случае нового скачка дисбаланса человечество может оказаться в ситуации, когда предсказать дальнейшее развитие событий будет практически невозможно.

Для точного измерения этого показателя необходимы спутники, оснащённые специальными приборами. Сейчас в работе находятся четыре спутника миссии CERES, принадлежащие НАСА, но их срок службы истекает в 2027 году.

На смену им придёт миссия Libera, однако она включает только один спутник, что вызывает опасения у учёных. Мауритсен отметил, что без нескольких спутников, обеспечивающих непрерывные и перекрывающиеся данные, отслеживать изменения будет крайне сложно. Более того, после завершения миссии Libera у НАСА пока нет планов по продолжению мониторинга, а другие методы, такие как измерение температуры океанов, дают результаты с десятилетней задержкой и значительно меньшей точностью.

Ситуацию усугубляет сокращение бюджета НАСА, что может помешать реализации новых идей, таких как использование сферических спутников с акселерометрами, которые могли бы измерять излучение со всех сторон и давать более точную картину дисбаланса. Мауритсен подчеркнул, что без таких данных человечество будет управлять климатической системой вслепую, не понимая, насколько далеко мы от стабилизации климата.

Исследователи из разных стран объединили усилия, чтобы призвать к улучшению системы мониторинга и проведению новых исследований, которые помогут понять, что именно происходит с энергетическим балансом Земли. Мауритсен добавил, что эти данные не только показывают масштаб проблемы, но и помогают понять, какие шаги нужно предпринять, чтобы замедлить изменение климата.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

