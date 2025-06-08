Секрет воплощения: учёные обманули мозг мышей (и это про вас тоже)

5:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно проведённое исследование открыло удивительные перспективы в области нейротехнологий, показав, что лабораторные мыши способны воспринимать искусственные конечности как часть своего тела, подобно людям с протезами.

Фото: commons.wikimedia.org by Pogrebnoj-Alexandroff, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ белая мышь

Эта работа может стать важным шагом к созданию более совершенных устройств для людей, потерявших конечности, и улучшить их качество жизни.

Каждый человек обладает внутренней ментальной картой своего тела, которая помогает ориентироваться в пространстве, двигаться и взаимодействовать с окружающим миром. Когда человек теряет конечность и получает протез, его мозг должен интегрировать это устройство в эту карту, чтобы оно воспринималось как естественная часть тела.

Этот процесс, известный как "воплощение протеза", крайне важен, но не всегда проходит гладко. Многие сталкиваются с трудностями при использовании протезов, а у людей с некоторыми психическими расстройствами, такими как шизофрения или тяжёлая депрессия, восприятие собственного тела может быть нарушено, что приводит к серьёзным последствиям, включая пренебрежение собой и повышенный риск травм.

В исследовании, опубликованном 5 июня в журнале PLOS Biology, специалисты из Парижского университета в Сакле разработали новую модель для изучения работы конечностей, используя лабораторных мышей.

Эта модель открывает возможности для более глубокого анализа нейробиологических процессов, связанных с восприятием тела, и может способствовать созданию усовершенствованных протезов. До сих пор большинство исследований в этой области проводилось с участием людей, где применялись такие методы, как опросы и сканирование мозга, но эти подходы не позволяют изучить тонкие изменения в мозге на клеточном уровне.

Одна из сложностей в изучении воплощения — это субъективное ощущение принадлежности тела, которое особенно трудно оценить у животных, не способных выразить свои переживания словами. Как отметила профессор когнитивной нейробиологии из Кембриджского университета Тамар Макин, не участвовавшая в исследовании, воплощение включает в себя нейронные, поведенческие и субъективные аспекты, причём последний является наиболее важным, но и наименее доступным для анализа у мышей.

Чтобы преодолеть эти ограничения, исследователи применили к мышам аналог известного психологического эксперимента — "иллюзии резиновой руки". В этом эксперименте у человека одна рука скрыта, а рядом размещается резиновая рука, которую он видит. Экспериментатор одновременно касается кистью настоящей и искусственной руки, создавая у испытуемого ощущение, что резиновая рука принадлежит ему. Когда резиновую руку "угрожают" ударом, человек инстинктивно реагирует страхом, даже зная, что опасности нет.

В случае с мышами вместо руки использовалась резиновая лапа. Наблюдая за реакцией грызунов, в частности за движением их зрачков, учёные заметили, что мыши реагировали на угрозу резиновой лапе так же, как люди — испытывали страх, когда к лапе приближался объект, напоминающий стрелу. При этом мыши не проявляли подобной реакции, если вместо резиновой лапы использовался простой блок, что подчеркивает важность схожести искусственной конечности с настоящей.

Эти результаты указывают на то, что у мышей, как и у людей, существует сложное когнитивное представление о своём теле. По мнению старшего автора исследования Люка Эстебанеса, исследователя из Университета Париж-Сакле, такие эксперименты позволяют взглянуть на мышей с новой стороны, открывая их богатый внутренний мир.

Он также отметил, что изучение мышей может помочь ответить на фундаментальные вопросы о том, какие области мозга отвечают за восприятие тела, что особенно важно для людей с протезами или нарушениями восприятия.

Новая модель уникальна тем, что позволяет исследователям стимулировать мозг мышей, активируя или отключая определённые нейроны, чего невозможно достичь в экспериментах с людьми.

Это открывает путь к разработке более совершенных интерфейсов "мозг — компьютер", которые связывают активность мозга с внешними устройствами, улучшая технологии нейропротезирования. Однако Тамар Макин выразила сомнения относительно применимости этой модели к реальным задачам нейропротезирования, указав, что в эксперименте конечность была пассивной, без возможности активного управления, а именно управление протезом представляет основную сложность для людей.

В другом проекте команда Эстебанеса разработала миниатюрный протез для мышей, которым животные могут управлять через интерфейс "мозг — компьютер". По словам исследователя, это устройство стало важной частью инструментария для нейроинженерии, позволяя изучить, как управление протезом влияет на процесс воплощения. Такие исследования могут привести к созданию протезов, которые будут восприниматься как естественная часть тела, открывая новые горизонты в медицине и технологиях.

Уточнения

Протези́рование — замена утраченных или необратимо повреждённых частей тела искусственными заменителями — протезами.

