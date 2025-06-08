Сокровища джунглей: археологи нашли города, которых не должно было быть

4:38 Your browser does not support the audio element. Наука

В густых джунглях региона Петен, что в Гватемале, исследователи наткнулись на следы трёх древних поселений майя, которые до сих пор оставались скрытыми от глаз человечества.

Фото: Openverse by Tracy Uselton, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Руины майя в Тулуме

Эти находки, о которых сообщило Министерство культуры и спорта Гватемалы, представляют собой три города, расположенных на расстоянии около пяти километров друг от друга и образующих треугольник. По данным археологов, эти места были населены в период, известный как средний доклассический, то есть примерно с 1000 по 400 годы до нашей эры, а их упадок произошёл около 1100 года назад, когда многие города майя в этом регионе начали приходить в запустение.

Одним из наиболее значимых объектов стал город, названный "Лос-Абуэлос", что переводится как "бабушки и дедушки". Такое имя он получил благодаря двум каменным изваяниям, обнаруженным на его территории: одно изображает мужчину, а другое — женщину.

Считается, что эти скульптуры символизируют предков местных жителей, а сам город, вероятно, служил важным центром для проведения ритуалов и церемоний. В периоды среднего (1000-400 годы до н. э.) и позднего (400 годы до н. э. — 300 годы н. э.) доклассического времени "Лос-Абуэлос" процветал, затем был покинут, но позже, в позднеклассический период (600-900 годы н. э.), вновь заселён. Среди находок в этом месте выделяется астрономический комплекс, здания которого расположены так, чтобы точно отмечать солнцестояния и равноденствия. Также здесь были найдены человеческие останки, кости двух крупных кошачьих, керамические изделия, морские раковины и наконечники стрел.

Кроме того, археологи обнаружили алтарь, выполненный в форме лягушки, и каменную плиту с выгравированными надписями, известную как стела. Расшифровка текста на стеле может пролить свет на историю этого места и его обитателей.

Второй город, получивший название "Петнал", впечатляет своей пирамидой высотой 33 метра. На её плоской вершине сохранилось помещение, стены которого украшены остатками древних фресок. На этих росписях до сих пор различимы красный, белый и чёрный цвета, но для понимания изображённого требуются дополнительные исследования.

По мнению исследователей, "Петнал" мог быть важным политическим центром региона. Здесь также был найден алтарь в форме лягушки, который в культуре майя символизировал плодородие и возрождение. Подобные алтари, как отмечается в книге "Древние майя: шестое издание", написанной Робертом Шарером и Лоа Тракслером, использовались в ритуальных обрядах и встречались в других местах, связанных с этой цивилизацией.

Третий город, названный "Камбрейаль", выделяется сложной системой каналов, начинающихся от водного резервуара, расположенного на вершине дворца. Предполагается, что эти каналы служили для удаления отходов, что указывает на высокий уровень инженерной мысли древних майя.

Особое внимание привлекает "Лос-Абуэлос", о котором высказалась доцент кафедры истории искусств Университета Эмори Меган О'Нил, не участвовавшая в раскопках. Она отметила, что каменные скульптуры, найденные в этом месте, вызывают сильные эмоции и напоминают о том, как майя взаимодействовали со своими предками через подобные изваяния, принося им жертвы.

Также она подчеркнула важность обнаружения целых керамических сосудов, поскольку этот регион в прошлом подвергался разграблению, а многие артефакты майя были вывезены и проданы на международных рынках. По её мнению, новые находки помогут связать предметы, хранящиеся в частных и музейных коллекциях, с их первоначальными местами происхождения, возвращая утраченную память о культуре майя и её людях.

Эти открытия стали частью масштабного археологического проекта "Уаксактун" (PARU), в котором участвуют специалисты из Словакии и Гватемалы. Проект направлен на поиск и изучение руин майя в окрестностях древнего города Уаксактун. С 2009 года в рамках этой инициативы было выявлено 176 объектов, но раскопки проведены лишь на 20 из них.

Уточнения

Ма́я — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порту.

