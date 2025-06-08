Луна сольётся с двумя планетами: невидимые станут явными

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В середине лета 2025 года ночное небо подарит любителям астрономии уникальное зрелище, которое нельзя пропустить.

Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

В июне Луна устроит настоящее небесное шоу, сблизившись сначала с загадочным Меркурием, а затем с красным Марсом, создавая редкие астрономические картины, которые останутся в памяти надолго.

Меркурий, известный своей неуловимостью, обычно скрыт в сиянии Солнца, но в период с 21 по 30 июня его можно будет заметить на закате. Как сообщается, эта планета, совершающая полный оборот вокруг Солнца всего за 88 дней, появится над западным горизонтом сразу после захода солнца. Время, когда её можно будет увидеть, ограничено — всего 30-45 минут.

Особенно впечатляющим станет вечер 26 июня, когда над горизонтом появится тончайший лунный серп, образующий светящуюся линию вместе с Меркурием и двумя яркими звёздами созвездия Близнецов — Поллуксом и Кастором. На следующий день, 27 июня, серп Луны поднимется чуть выше, расположившись прямо над этой неуловимой планетой. Чтобы не упустить это зрелище, стоит заранее уточнить, как долго Меркурий будет виден с вашего региона, воспользовавшись специальными ресурсами, такими как Timeanddate. com или Stellarium.

Кульминацией месяца обещает стать ночь 29 июня, когда Луна и Марс окажутся в невероятной близости друг к другу. В этот вечер в созвездии Льва можно будет наблюдать лунный серп с освещённостью 24%, расположенный всего в 0,2 градуса от красной планеты.

Это расстояние настолько мало, что два небесных тела можно будет закрыть кончиком пальца, вытянув руку. Зрелище будет доступно невооружённым глазом высоко в западной части неба, но особенно эффектно оно раскроется в телескоп, где оба объекта окажутся в одном поле зрения.

Подобные встречи Луны с планетами, хотя и не являются чем-то исключительным, всё же остаются редкими. Это объясняется тем, что планеты движутся вокруг Солнца в одной плоскости, называемой эклиптикой, которая совпадает с видимым путём Солнца на небе. Орбита Луны немного отклоняется от этой плоскости — всего на пять градусов, но дважды в месяц она пересекает эклиптику, что иногда приводит к затмениям, а иногда — к таким близким сближениям с планетами, как в июне 2025 года.

Не менее захватывающим событием станет августовское утро, когда в предрассветные часы 12 августа Венера и Юпитер образуют яркую пару на небосводе, став настоящим украшением для ранних наблюдателей.

Уточнения

Мерку́рий — наименьшая планета Солнечной системы и самая близкая к Солнцу.



Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

