Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным

5:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Японский частный космический аппарат, который должен был доставить на Луну первый европейский луноход, скорее всего, потерпел неудачу, совершив аварийную посадку.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Связь с посадочным модулем, названным "Устойчивость", была потеряна в момент его попытки приземлиться на поверхность Луны, и все попытки восстановить контакт оказались безуспешными. Этот инцидент стал очередным ударом по амбициозным планам частных компаний в освоении космоса, но также подчёркивает, насколько сложны и рискованны такие миссии.

Инцидент произошёл в четверг, 5 июня, в 15:17 по восточному времени, когда центр управления полётами внезапно потерял связь с аппаратом. На утро следующего дня, несмотря на все усилия, контакт так и не был восстановлен.

Представители японской компании ispace, разработавшей модуль, сообщили, что утром 6 июня руководители миссии приняли решение о её завершении, так как шансы на восстановление связи были признаны минимальными. Это означает, что ни европейский луноход, ни другие полезные грузы, находившиеся на борту, скорее всего, не смогут быть использованы.

Посадочный модуль "Устойчивость" был частью миссии "Хакуто-Р" и стал вторым аппаратом, разработанным ispace. Он пытался совершить посадку в неизученной области северного полушария Луны, известной как Море Холода, после более чем месяца пребывания на орбите спутника Земли. Главной задачей миссии было доставить на поверхность Луны луноход "Цепкий" — первый европейский аппарат такого рода. В случае успеха это стало бы важным достижением для частного сектора космонавтики, а также вторым случаем мягкой посадки частного аппарата на Луну.

Луноход "Цепкий" был компактным устройством длиной около 54 сантиметров и весом всего 5 килограммов. Несмотря на скромные размеры, он нёс на борту уникальный груз — миниатюрный красный домик высотой всего 10 сантиметров, названный "Лунным домиком".

Этот объект, созданный шведским художником, был задуман как символическое произведение искусства, олицетворяющее человеческое любопытство и уязвимость в бескрайнем космосе. Художник отметил, что для него этот проект был не только результатом коллективных усилий, но и глубоко личным делом, связанным с идеей принадлежности к чему-то большему.

Помимо лунохода, "Устойчивость" вёз на Луну несколько других полезных грузов, которые могли бы внести значительный вклад в будущие исследования. Среди них был экспериментальный электролизёр, предназначенный для демонстрации возможности получения кислорода и водорода из лунных водных ресурсов. Также на борту находился модуль для выращивания водорослей, который должен был протестировать возможность производства пищи для будущих астронавтов. Ещё одним важным устройством был датчик радиации, предназначенный для измерения уровня радиации на Луне, что крайне важно для планирования длительных миссий.

Луноход "Цепкий" должен был проработать до двух недель в условиях сурового лунного климата, собирая данные и образцы. Одной из его задач было собрать небольшое количество лунного грунта с помощью миниатюрного ковша. Эти образцы планировалось вернуть на Землю в рамках будущих миссий, причём НАСА уже выразило готовность приобрести их за 5000 долларов. Однако, как отметили в Европейском космическом агентстве, аппарат, скорее всего, не пережил бы лунную ночь, когда его солнечные панели перестали бы получать свет.

Этот инцидент стал третьей неудачной попыткой Японии посадить аппарат на Луну.

Ранее, в апреле 2023 года, первый посадочный модуль "Хакуто-Р" потерпел крушение из-за потери связи, а в январе 2024 года аппарат "Слим", разработанный Японским агентством аэрокосмических исследований, приземлился вверх дном, хотя и сумел пережить две лунные ночи. Для сравнения, в рамках той же миссии ракета SpaceX Falcon 9, стартовавшая 15 января из Космического центра Кеннеди, успешно доставила на Луну другой посадочный модуль, Blue Ghost, который приземлился 2 марта, выбрав более прямой маршрут.

Несмотря на неудачу, эта миссия подчёркивает важность частных инициатив в освоении космоса. Каждая попытка, даже неудавшаяся, предоставляет ценные данные, которые помогут сделать будущие миссии более надёжными.

Утрата "Устойчивости" и "Цепкого" — это не только потеря технологий, но и упущенная возможность для Европы впервые оставить свой след на Луне. Однако эксперты уверены, что такие проекты продолжат развиваться, открывая новые горизонты в исследовании космоса.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

