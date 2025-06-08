13 миллиардов лет назад: человечество наконец увидел то, чего не видел никто

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Астрономы представили самую масштабную карту Вселенной, которая охватывает почти 800 000 галактик, разбросанных по космическому пространству.

Фото: eso.org by ESO/Igor Chekalin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Космос

Этот уникальный проект позволяет заглянуть в далёкое прошлое, показывая объекты, существовавшие около 13 миллиардов лет назад, в эпоху ранней Вселенной. Новая карта, созданная в рамках международного исследования, уже переворачивает представления о том, как формировался наш мир, и обещает стать сенсацией в мире науки.

Карта, обнародованная 5 июня, охватывает небольшой участок неба площадью всего 0,54 квадратных градуса — это примерно в три раза больше видимой площади Луны с Земли. Для её создания космический телескоп Джеймс Уэбб провёл 255 часов, наблюдая за областью, известной как поле COSMOS.

Этот участок был выбран не случайно: здесь практически отсутствуют звёзды, газовые облака и другие объекты, которые могли бы закрыть обзор на самые удалённые уголки космоса. Благодаря этому учёные смогли изучить Вселенную на самых разных длинах волн, получив беспрецедентно детальную картину, охватывающую 13,5 миллиардов лет её истории.

Исследователи пояснили, что из-за расширения Вселенной свет от далёких объектов растягивается, превращаясь из видимого в инфракрасный. Именно поэтому телескоп Уэбб был разработан как сверхчувствительный инфракрасный инструмент, способный улавливать слабые сигналы, которые невозможно зафиксировать другими телескопами. Эти данные позволяют заглянуть в самые ранние этапы существования Вселенной, открывая перед учёными новые горизонты в понимании её эволюции.

Один из руководителей проекта отметил, что с момента запуска телескопа учёные задавались вопросом, не противоречат ли полученные данные существующим космологическим моделям. Он подчеркнул, что самым неожиданным открытием стало обнаружение в десять раз большего числа галактик на огромных расстояниях, чем ожидалось. Кроме того, телескоп выявил сверхмассивные чёрные дыры, которые оставались невидимыми даже для таких мощных инструментов, как телескоп "Хаббл".

Необработанные данные, собранные телескопом в рамках наблюдений за полем COSMOS, были опубликованы сразу после их получения, однако доступ к ним ограничен. Исследователи пояснили, что такие данные требуют сложной обработки, для которой необходимы не только специальные знания, но и мощные вычислительные ресурсы. Это делает проект не только научным, но и технологическим вызовом, требующим участия специалистов из разных областей.

Эта карта Вселенной — не просто впечатляющее достижение астрономии, но и ключ к разгадке многих тайн космоса.

Она позволяет учёным изучить, как формировались галактики, как возникали сверхмассивные чёрные дыры и как Вселенная эволюционировала на протяжении миллиардов лет. Исследователи уверены, что дальнейший анализ данных телескопа Уэбба может привести к новым открытиям, которые изменят наше понимание мироздания и, возможно, даже поставят под сомнение существующие теории о его происхождении.

Уточнения

Космический телескоп "Джеймс Уэ́бб" (англ. James Webb Space Telescope, JWST) — орбитальная инфракрасная обсерватория.

