Млечный Путь раскроет свой секрет в июне: не пропустите!

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Скоро наступит идеальный момент, чтобы полюбоваться сердцем нашей галактики — Млечным Путём, которое обещает стать одним из самых захватывающих зрелищ на ночном небе.

Фото: spacetelescope. org by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Гороскоп

Если вам удастся найти место вдали от городских огней и светового загрязнения, а также повернуться лицом к югу, чтобы ничто не загораживало обзор, вы сможете увидеть потрясающее звёздное полотно, которое оставит незабываемые впечатления.

Жители Северного полушария уже в мае могут наблюдать Млечный Путь, но только в июне становится доступным его яркое ядро. Этот центр галактики находится на расстоянии около 26 000 световых лет от нашей Солнечной системы и расположен в области созвездий Стрельца и Скорпиона, которые появляются на южной стороне неба после заката.

Представитель НАСА в своём ежемесячном видеоблоге отметил, что сейчас наступает период, когда Млечный Путь предстаёт в виде слабой полосы света, пересекающей небосвод. Он пояснил, что эта полоса — не что иное, как центральная часть нашей галактики, видимая под углом с нашей точки внутри её диска.

Ориентироваться на ночном небе проще, чем кажется. После наступления темноты достаточно взглянуть на восток, где можно заметить три яркие звезды, образующие так называемый Летний треугольник — астеризм, а не официальное созвездие.

Это Вега в созвездии Лиры, Денеб в созвездии Лебедя, расположенный выше, и Альтаир в созвездии Орла, находящийся ниже. Для жителей Северного полушария более тусклая часть Млечного Пути проходит через этот треугольник, соединяя Денеб и Альтаир. Если проследить эту линию по диагонали в направлении юга, то низко над горизонтом можно увидеть яркое ядро галактики.

Чем ближе вы находитесь к экватору, тем лучше видимость ядра Млечного Пути, особенно в это время года. В Южном полушарии, где в июне ночи самые длинные, условия для наблюдений ещё более благоприятные. Однако в Северном полушарии в период с 20 по 21 июня, во время солнцестояния, ночи становятся самыми короткими, а на широтах севернее 49 градусов астрономическая темнота может вообще отсутствовать из-за постоянных сумерек, как отмечают астрономические ресурсы.

В июле, августе и сентябре Млечный Путь будет подниматься выше над горизонтом и становиться ярче на фоне тёмного неба, что сделает его ещё более впечатляющим. Независимо от того, когда вы решите наблюдать за галактикой, стоит попробовать запечатлеть это зрелище на камеру. Для этого подойдут современные смартфоны или специализированные камеры для астрофотографии. Однако для качественного снимка потребуется штатив, так как выдержка должна составлять от 10 до 25 секунд, чтобы уловить максимум света от звёзд.

Это уникальное природное явление — не просто красивое зрелище, но и возможность почувствовать себя частью огромной Вселенной. Успейте насладиться видом Млечного Пути, пока условия для наблюдений остаются идеальными, и не забудьте выбрать место, где городские огни не помешают вам увидеть звёздное небо во всей его красе.

Уточнения

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой.

