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Древний ритуал: перуанский алтарь раскрыл секреты элитных обрядов 5000-летней давности

2:15
Наука

В Перу, на территории археологического городища Эра-де-Пандо, археологи совершили знаковое открытие — огненный алтарь, возраст которого составляет около 5000 лет.

Перу, культура караль
Фото: commons.wikimedia by KyleThayer is licensed under GNU Free Documentation License
Перу, культура караль

Это уникальное сооружение принадлежит одной из древнейших цивилизаций Америки — культуре Караль, процветавшей на территории Северного Чико. Алтарь использовался для элитарных ритуалов и играет ключевую роль в понимании духовной и политической жизни того времени.

Огненный алтарь расположен рядом с монументальным зданием C1 — главным общественным сооружением комплекса. Представляя собой круглую постройку диаметром около 7 метров, он соединяется с прямоугольным внутренним двором площадью 128 квадратных метров. Такое архитектурное решение говорит о важности алтаря как центра ритуальной и, возможно, политической активности.

Цивилизация Караль, существовавшая с 3000 по 1800 год до н. э., поражает современников сложной социальной структурой, передовой ирригацией и монументальной архитектурой. Эра-де-Пандо занимала стратегическое положение на пересечении торговых путей и природных зон, что со временем превратило скромное поселение в важный центр межрегионального обмена.

Алтари, подобные найденному, использовались для ритуалов с огнём, в том числе для кремации, подношений и символических актов. К доступу к ним допускались лишь жрецы, правители и элита. Согласно археологическим данным, такие сооружения были не только культовыми объектами, но и символами интеллектуального и технологического прогресса.

Наряду с алтарём были найдены статуэтки, ритуальные предметы и рабочие инструменты. Эти находки подтверждают высокий уровень организации общества Караля, где религия, наука и политика переплетались в единой системе. Открытие усиливает значение Эра-де-Пандо как одного из ключевых узлов древней цивилизации и стимулирует дальнейшие исследования её ритуальных технологий.

Уточнения

Караль (также Караль-Супе) — руины древнего крупного поселения в долине реки Супе на территории нынешнего Перу (провинция Барранка); находится примерно в 150 км на северо-запад от Лимы. Относится к культуре Норте-Чико, был заселён в период приблизительно с 2600 по 2000 год до нашей эры и занимал площадь более чем 60 гектар.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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