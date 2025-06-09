Черепно-мозговая травма больше не приговор? Новое вещество защищает мозг от последствий

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета Кейс Вестерн Резерв предложили совершенно новый подход к борьбе с болезнью Альцгеймера. Вместо воздействия на нейроны, они сосредоточили внимание на защите гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) — ключевой структуры, отделяющей мозг от потенциально вредных веществ, циркулирующих в крови.

Фото: Openverse by Hey Paul Studios, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вышитое изображение мозга человека

Новое вещество, SW033291, способно блокировать фермент 15-PGDH, активность которого повышается в клетках, формирующих ГЭБ. Этот фермент разрушает простагландин E2, важную молекулу, способствующую восстановлению тканей и защите барьера. Блокируя 15-PGDH, исследователи поддерживают целостность ГЭБ даже в условиях, связанных с нейродегенеративными заболеваниями.

Эксперименты на животных показали обнадеживающие результаты: у мышей с моделью болезни Альцгеймера, получавших SW033291, ГЭБ оставался неповреждённым. Это, в свою очередь, предотвращало утрату когнитивных функций, защищало мозг от разрушения и сохраняло память. Особенно важно, что препарат не влиял на уровень амилоида — белка, традиционно считающегося главным "виновником" Альцгеймера. Это означает, что препарат действует иначе и может быть эффективен там, где классическая терапия не работает.

Кроме того, было показано, что защита ГЭБ с помощью SW033291 помогает мозгу справляться с последствиями черепно-мозговых травм, снижая риск нейродегенерации и потери когнитивных функций.

Авторы исследования уверены, что подход к лечению через укрепление гематоэнцефалического барьера откроет новые горизонты в терапии не только болезни Альцгеймера, но и других заболеваний мозга, включая травмы, инсульты и воспалительные процессы.

Уточнения

Нейродегенеративные заболевания (греч. νέυρο-, нейро-, «нервы-» и лат. dēgenerāre, «вырождаться») — группа в основном медленно прогрессирующих, наследственных или приобретённых заболеваний нервной системы.

