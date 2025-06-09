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Древнейший отпечаток пальца неандертальца меняет наше представление о прошлом

1:54
Наука

В скальном убежище Сан-Лазаро, расположенном в испанской Сеговии, археологи обнаружили след, способный изменить наше представление о когнитивных способностях неандертальцев. На поверхности гранитной гальки возрастом 43 000 лет ученые выявили четкий отпечаток пальца, нанесённый красной охрой — это старейший известный отпечаток человека, найденный на сегодняшний день.

Отпечаток пальца
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Отпечаток пальца

Отпечаток был оставлен неандертальцем, предположительно в ходе ритуального или символического действия. Ученые считают, что галька не была оставлена случайно: её целенаправленно принесли и разместили в укрытии, а затем отметили охристым пигментом. Это говорит о наличии абстрактного мышления и развитой символической культуры у неандертальцев — черт, которые ранее считались присущими только Homo sapiens.

Анализ проводился с помощью современных методов, включая мультиспектральную визуализацию, сканирующую электронную микроскопию (СЭМ) и дерматоглифический анализ. Это позволило не только подтвердить древность находки, но и идентифицировать рисунок кожных гребней, характерный для отпечатков пальцев.

Открытие имеет большое значение не только для Испании, но и для всей европейской археологии. Оно показывает, что регион Кастилия-и-Леон, а особенно Сеговия, могут быть ключевыми точками в изучении символического поведения древних людей. Исследование проводится в рамках проекта "Первые поселенцы Сеговии" и подкрепляет гипотезу о биологическом и когнитивном родстве неандертальцев с современными людьми.

Это открытие — не просто археологическая редкость. Это след, который спустя десятки тысяч лет говорит нам о мысли, жесте и, возможно, вере давно исчезнувших предков.

Уточнения

Сего́вия (исп. Segovia) — город в Испании с населением около 52 тысяч жителей. Административный центр одноимённой провинции Сеговия в Кастилии и Леоне. Сеговия лежит в 90 км к северо-западу от Мадрида на скалистой возвышенности между реками Эресма и Кламорес.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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