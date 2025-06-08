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Подводный диалог: горбатые киты открыли новый язык

Наука

Необычное поведение горбатых китов, которое ранее оставалось практически незамеченным, привлекло внимание исследователей, изучающих нечеловеческий интеллект.

Кит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кит

Учёные зафиксировали, как эти морские гиганты создают большие кольца из пузырьков, напоминающие дымовые кольца, во время дружелюбного взаимодействия с людьми.

Такое поведение, возможно, является формой игры или способом общения, что открывает новые горизонты в понимании их сложного поведения. Это открытие стало частью масштабного проекта, направленного на изучение разумных форм жизни на Земле, чтобы в будущем использовать полученные знания для поиска внеземных цивилизаций.

Горбатые киты уже давно известны своим умением использовать пузырьки для охоты, загоняя добычу в ловушки, а также создавая пузырьковые следы во время конкуренции за внимание самок.

Однако новые наблюдения показывают, что они также выдувают пузырьковые кольца в присутствии людей, что может быть проявлением любопытства или попыткой установить контакт. Исследователи отметили, что это поведение наблюдалось у китов из разных популяций по всему миру, причём животные добровольно подплывали к лодкам и пловцам, особенно когда те сами пускали мыльные пузыри.

Результаты исследования, опубликованные в одном из ведущих научных журналов, включают анализ 12 случаев, в которых 11 китов создали в общей сложности 39 пузырьковых колец. Учёные предположили, что такое поведение может быть не просто игрой, а способом коммуникации, направленным на наблюдение за реакцией людей или попыткой наладить взаимодействие.

Они также подчеркнули, что горбатые киты обладают сложной социальной структурой, разнообразными звуковыми сигналами и даже помогают другим видам, спасающимся от хищников, что свидетельствует об их высоком уровне интеллекта.

Исследователи выразили мнение, что изучение поведения китов может помочь в разработке методов поиска внеземной жизни. Они отметили, что одним из ключевых предположений в поиске инопланетного разума является то, что такие цивилизации будут стремиться к контакту с другими разумными существами, подобно тому, как это делают горбатые киты.

Это наблюдение подтверждает идею о том, что любопытство и желание взаимодействовать могут быть универсальными чертами разумных существ, независимо от их происхождения.

Команда также указала на уникальность способов общения китообразных, которые используют пузырьки как инструмент коммуникации — нечто, недоступное наземным млекопитающим. Это открытие стало частью более широкой инициативы, направленной на изучение нечеловеческих систем общения, чтобы создать фильтры для анализа сигналов из космоса, которые могут указывать на присутствие внеземной жизни.

Исследователи сравнили свою работу с изучением земных аналогов, таких как Антарктида, которые помогают понять условия на других планетах, например, на Марсе.

Исследователи выразили надежду, что их работа поможет не только лучше понять поведение горбатых китов, но и разработать новые подходы к поиску внеземного разума. Они подчеркнули, что изучение сложных форм общения на Земле, особенно в водной среде, может дать ключ к расшифровке сигналов, которые человечество надеется однажды получить из космоса.

Кроме того, это исследование подчёркивает важность сохранения морских экосистем, ведь горбатые киты, как и другие разумные существа, играют важную роль в глобальном биологическом и культурном разнообразии.

Уточнения

Горба́ч вид морских млекопитающих семейства полосатиковых китов парвотряда усатых китов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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