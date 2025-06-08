Неизвестная цивилизация в США: найдены следы масштабного земледелия

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Верхний полуостров Мичигана, известный своими суровыми климатическими условиями, коротким сезоном для выращивания культур и обширными лесными массивами, долгое время считался регионом, малопригодным для земледелия.

Фото: commons.wikimedia.org by Steve Halama, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Лес у озера

Однако недавние археологические открытия переворачивают это представление. Исследование, проведённое на территории вдоль реки Меномини, выявило следы масштабного сельскохозяйственного комплекса, созданного коренными американцами. Этот участок, названный "Шестьдесят островов", оказался крупнейшим древним земледельческим памятником на востоке США, что заставляет пересмотреть взгляды на историю сельского хозяйства в этом регионе.

На территории сохранились уникальные приподнятые грядки, возраст которых оценивается в диапазоне от 1000 до 1600 годов. Эти грядки, высота которых варьируется от 10 до 30 сантиметров, использовались предками племени меномини из Висконсина для выращивания кукурузы, бобов, тыквы и других культур. Удивительно, но значительная часть этой системы сохранилась до наших дней, несмотря на века природных и антропогенных изменений.

Результаты исследования были опубликованы в одном из ведущих научных журналов.

Исследователи отметили, что размеры обнаруженной системы земледелия в десять раз превышают прежние предположения. Это открытие заставляет задуматься о том, насколько сложной была организация труда в этом регионе. По мнению учёных, для создания и поддержания такого комплекса требовалась координация усилий, которая обычно ассоциируется с крупными иерархическими обществами.

Однако исторические данные указывают на то, что в этом районе проживали небольшие общины с равноправной социальной структурой, что делает находку ещё более интригующей. Возможно, речь идёт о крупном поселении, о котором ранее не было известно.

На данный момент археологи обследовали около 330 акров территории, что составляет лишь 40% от предполагаемой площади участка. Исследователи выразили уверенность, что дальнейшие работы позволят раскрыть ещё больше деталей о масштабах и устройстве этого древнего комплекса.

Участок "Шестьдесят островов" входит в состав Анаэм-Омот, что переводится с языка меномини как "Собачье брюхо". Этот район включает в себя множество археологических памятников, таких как курганы, древние деревни и танцевальные круги, которые изучались с середины XX века. Впервые территория была нанесена на карту в 1990-х годах, а раскопки, проведённые в то время, позволили обнаружить и датировать остатки кукурузы. Благодаря своему культурному значению, этот район включён в Национальный реестр исторических мест США.

Новое исследование было инициировано по просьбе представителей племени меномини, которые стремились задокументировать свою историю с использованием современных технологий. В работе приняли участие специалисты по сохранению исторического наследия из племени меномини, а также археологи-консультанты, что подчёркивает важность сотрудничества с коренными народами.

Весной 2023 года, после таяния снега, но до начала активного роста растительности, команда провела сканирование территории с использованием дронов, оснащённых лидаром — технологией, которая позволяет создавать детальные карты поверхности с помощью лазерных импульсов.

Лидар оказался особенно полезным в лесистой местности, где традиционные методы исследования затруднены из-за густой растительности. Исследователи отметили, что общедоступные данные лидара, полученные с самолётов, часто имеют недостаточное разрешение для обнаружения мелких археологических объектов, тогда как использование дронов позволило получить изображения с высокой детализацией.

Сканирование выявило узор из параллельных грядок, напоминающий лоскутное одеяло, раскинутое по ландшафту. Интересно, что грядки были ориентированы в разных направлениях, что может указывать на индивидуальный подход фермеров, а не на влияние природных факторов, таких как положение солнца. Кроме того, были обнаружены следы танцевального круга, фундамента здания, возможно, бывшего торговым постом колониальной эпохи, а также остатки лесозаготовительных лагерей XIX века, разграбленные курганы и ранее неизвестные археологические объекты.

Летом 2023 года археологи провели раскопки трёх грядок, расположенных на разном расстоянии от реки Меномини.

Анализ образцов древесного угля с помощью радиоуглеродного метода показал, что грядки неоднократно перестраивались на протяжении 600 лет, начиная примерно с 1000 года. Исследователи отметили, что структура и история использования всех трёх грядок оказались схожими, что свидетельствует о систематическом подходе к земледелию.

В ходе раскопок были найдены фрагменты керамики, древесный уголь и другие артефакты, что позволяет предположить, что бытовые отходы и остатки от огня использовались для удобрения почвы. Также было установлено, что для повышения плодородия применялись болотистые грунты, что указывает на глубокие знания местных жителей о почвоведении и агротехнике.

Исследователи выразили мнение, что обнаруженная система земледелия была масштабным проектом, требовавшим значительных усилий, знаний и организации. Это открытие показывает, что коренные меномини активно изменяли ландшафт, чтобы адаптировать его под свои нужды, выращивая культуры в условиях, которые считались неблагоприятными.

Учёные предположили, что подобные системы могли быть распространены по всей восточной части Северной Америки, но большая их часть была уничтожена из-за интенсивного использования земель в более поздние периоды, включая вырубку лесов и развитие сельского хозяйства.

Команда продолжает сотрудничество с племенем меномини, планируя дальнейшие исследования, которые помогут найти древние деревни и глубже понять историю этого региона. Полученные данные не только расширяют знания о доколониальном прошлом, но и ставят под сомнение устоявшиеся представления о лесах Верхнего полуострова Мичигана, которые, возможно, были значительно изменены человеком ещё тысячу лет назад.

Уточнения

Мичига́н — штат на Среднем Западе США, граничащий с Канадой.

