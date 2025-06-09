Космический мусор влияет на климат: почему это скрывают

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Может ли климат влиять на очистку космоса, а космос — на здоровье нашей планеты? Да, и связь между этими явлениями куда глубже, чем кажется.

Фото: http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2017/03/Satellite_break-up by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ космический мусор

Сегодня человечество сталкивается сразу с двумя глобальными проблемами: изменением климата и засорением околоземного пространства. Долгое время их рассматривали порознь, но, как оказалось, одно влияет на другое.

Воздух становится тоньше — и это влияет на орбиту

Парниковые газы истончают плотность воздуха в верхних слоях атмосферы. Из-за этого снижается сопротивление, и спутники с мусором сгорают быстрее. Вроде бы звучит как способ самоочистки орбиты — но всё не так просто.

"При сгорании остаются частицы алюминия, сажи и других металлов. Они меняют химический состав атмосферы — об этом почти не говорят сторонники идеи "естественной очистки”", — подчёркивает Валентин Уваров, директор Исследовательского центра "Космическая экономика и политика".

Эти частицы способны повлиять на климат планеты, создавая новые проблемы там, где раньше их не было.

Впервые — разговор по делу

На Международном форуме "Экология" в этом году впервые заговорили о связи между мусором на орбите и климатом Земли. Эксперты провели форсайт-сессию о применении космических технологий в охране окружающей среды.

"Важно понять: окружающая среда — это не только то, что ниже облаков. Она продолжается и выше", — отметил Уваров.

На обсуждении речь шла о том, как долго в атмосфере остаются частицы от сгоревших спутников, как они взаимодействуют с воздухом, и какое влияние оказывают на Землю.

Кто уберёт мусор в космосе

По словам Уварова, человечество накопило "вред в орбите", который может повлиять на жизнь на планете. И теперь главный вопрос — кто будет за это отвечать?

"Нужно понять, кто устранит уже нанесённый вред — на уровне страны или всей планеты", — подчеркнул он и предложил создать рабочую группу при правительстве.

Без комплексного подхода ни проблему климата, ни проблему космического мусора не решить.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

