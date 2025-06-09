Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Радужная революция застряла: Чебан объявил войну либеральным ценностям
Как правильно выбрать кофе: советы от бариста
77 тысяч рублей в месяц: на что больше всего уходят деньги жителей Удмуртии
Кастрюля из ада: 7 способов отмыть посуду, которую вы уже мысленно выбросили
Один глоток — и жару как рукой сняло: пошаговый рецепт домашнего морса из чёрной смородины
Собака с режимом слежки: идёт за вами, куда бы вы ни пошли
Купил Haval, поехал в сервис — просто потому что коробка так захотела
Электромобили vs. бензиновые: что выгоднее в 2025 году?
Коронавирус-2.0: угроза "новой пандемии" оказалась фантомом из научной статьи

Молекула из лаборатории помогает заглянуть в атмосферу газовых гигантов

1:57
Наука

Что, если ключ к пониманию природы далеких планет скрыт в молекуле, знакомой каждому химику? Именно с такой идеей физики из Томского политеха и их коллеги из Германии провели масштабное исследование силана — простого, но удивительно важного соединения.

Лаборатория
Фото: https://commons.wikimedia.org by ViktorDFC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лаборатория

Почему именно силан

Силан (SiH₄) и его изотопные формы — не просто лабораторные объекты. Они играют критическую роль в изучении атмосферы газовых гигантов, помогают в производстве сверхчистых полупроводников и даже раскрывают химические загадки планетарных туманностей.

Что удалось выяснить

"Мы исследовали три изотополога силана, отличающихся высокой симметрией. Наши измерения позволили получить беспрецедентно точные спектроскопические параметры — от гармонических и ангармонических частот до сложных тетраэдрических расщеплений", — рассказал Олег Уленеков, профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ.

Слова профессора подтверждают масштабы работы: на сегодня это самое полное описание колебательной структуры молекулы силана.

В чём уникальность подхода

Ключевой особенностью исследования стал симбиоз точных экспериментов и нового аналитического метода. Именно он дал возможность получить данные в 10 раз точнее предыдущих, что существенно расширяет границы молекулярной физики, динамики и планетологии.

Что это значит для науки

Точные данные о колебательных и потенциальных характеристиках молекулы — это не только академический интерес. Они находят применение в:

  • Анализе атмосфер других планет.
  • Проектировании полупроводников.
  • Изучении химии звёздных оболочек.
  • Моделировании космических процессов.

Ведь даже в самых отдалённых уголках Вселенной всё начинается с молекул.

Уточнения

Спектроскопи́я - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения, которые возникают при переходах между энергетическими уровнями в атомах и молекулах, а также образованных из них макроскопических объектах.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже
Туризм
Тревожные новости для туристов: в нескольких странах введен запрет на перенос аккумуляторов в багаже Аудио 
Почва как камень? Добавьте два компонента — и она станет мягче пуха
Садоводство, цветоводство
Почва как камень? Добавьте два компонента — и она станет мягче пуха Аудио 
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Домашние животные
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Последние материалы
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией?
Купил Haval, поехал в сервис — просто потому что коробка так захотела
Электромобили vs. бензиновые: что выгоднее в 2025 году?
Коронавирус-2.0: угроза "новой пандемии" оказалась фантомом из научной статьи
Земля становится твёрже бетона, а деревья чахнут: кто виноват — вы не догадаетесь сразу
Молекула из лаборатории помогает заглянуть в атмосферу газовых гигантов
Сколько нужно ходить, чтобы сбросить 1 кг: лайфхак по ходьбе для похудения
Маленькая модница: Лиза Арзамасова показала очаровательную дочку от Авербуха
Работа проводником в СССР: чай в подстаканниках, график по минутам и багаж предъявите!
Лишь 17% детей мигрантов допустили к экзамену по русскому языку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.