Молекула из лаборатории помогает заглянуть в атмосферу газовых гигантов

Что, если ключ к пониманию природы далеких планет скрыт в молекуле, знакомой каждому химику? Именно с такой идеей физики из Томского политеха и их коллеги из Германии провели масштабное исследование силана — простого, но удивительно важного соединения.
Силан (SiH₄) и его изотопные формы — не просто лабораторные объекты. Они играют критическую роль в изучении атмосферы газовых гигантов, помогают в производстве сверхчистых полупроводников и даже раскрывают химические загадки планетарных туманностей.
"Мы исследовали три изотополога силана, отличающихся высокой симметрией. Наши измерения позволили получить беспрецедентно точные спектроскопические параметры — от гармонических и ангармонических частот до сложных тетраэдрических расщеплений", — рассказал Олег Уленеков, профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ.
Слова профессора подтверждают масштабы работы: на сегодня это самое полное описание колебательной структуры молекулы силана.
Ключевой особенностью исследования стал симбиоз точных экспериментов и нового аналитического метода. Именно он дал возможность получить данные в 10 раз точнее предыдущих, что существенно расширяет границы молекулярной физики, динамики и планетологии.
Точные данные о колебательных и потенциальных характеристиках молекулы — это не только академический интерес. Они находят применение в:
Ведь даже в самых отдалённых уголках Вселенной всё начинается с молекул.
Спектроскопи́я - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения, которые возникают при переходах между энергетическими уровнями в атомах и молекулах, а также образованных из них макроскопических объектах.
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