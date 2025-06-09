Молекула из лаборатории помогает заглянуть в атмосферу газовых гигантов

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если ключ к пониманию природы далеких планет скрыт в молекуле, знакомой каждому химику? Именно с такой идеей физики из Томского политеха и их коллеги из Германии провели масштабное исследование силана — простого, но удивительно важного соединения.

Фото: https://commons.wikimedia.org by ViktorDFC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лаборатория

Почему именно силан

Силан (SiH₄) и его изотопные формы — не просто лабораторные объекты. Они играют критическую роль в изучении атмосферы газовых гигантов, помогают в производстве сверхчистых полупроводников и даже раскрывают химические загадки планетарных туманностей.

Что удалось выяснить

"Мы исследовали три изотополога силана, отличающихся высокой симметрией. Наши измерения позволили получить беспрецедентно точные спектроскопические параметры — от гармонических и ангармонических частот до сложных тетраэдрических расщеплений", — рассказал Олег Уленеков, профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ.

Слова профессора подтверждают масштабы работы: на сегодня это самое полное описание колебательной структуры молекулы силана.

В чём уникальность подхода

Ключевой особенностью исследования стал симбиоз точных экспериментов и нового аналитического метода. Именно он дал возможность получить данные в 10 раз точнее предыдущих, что существенно расширяет границы молекулярной физики, динамики и планетологии.

Что это значит для науки

Точные данные о колебательных и потенциальных характеристиках молекулы — это не только академический интерес. Они находят применение в:

Анализе атмосфер других планет.

Проектировании полупроводников.

Изучении химии звёздных оболочек.

Моделировании космических процессов.

Ведь даже в самых отдалённых уголках Вселенной всё начинается с молекул.

Уточнения

Спектроскопи́я - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения, которые возникают при переходах между энергетическими уровнями в атомах и молекулах, а также образованных из них макроскопических объектах.

