Это галактика или пылесос? Объект в Пегасе поражает масштабами

2:47 Your browser does not support the audio element. Наука

В глубинах созвездия Пегаса ученые заметили нечто, что переворачивает наши представления о современной Вселенной. Там вспыхнул один из самых ярких квазаров, известных на сегодняшний день — SRGA J2306+1556. Его светимость колоссальна, и дело не только в этом.

Фото: spacetelescope. org by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Гороскоп

Загадка с рентгеновским сиянием

Впервые этот объект попал в поле зрения астрономов еще в 2020 году. Российский телескоп ART-XC, установленный на орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", тогда фиксировал рентгеновскую карту неба и обнаружил аномально яркий источник излучения.

Что особенно поразило ученых — рядом оказалась активная галактика, излучающая рентген почти 5 миллиардов лет назад. И именно это заставило исследователей продолжить наблюдение.

Почему SRGA J2306+1556 настолько уникален

Учёные провели серию повторных наблюдений, и результаты оказались впечатляющими. Выяснилось, что квазар окружен плотным коконом из газа и пыли, а его мощность сопоставима с самыми активными объектами во Вселенной.

Кроме того, в архивных радиоданных они нашли свидетельства радиоизлучения с характерными "ушами" — признаком экстремальной активности черной дыры.

"Огромная светимость квазара говорит о том, что черная дыра поглощает порядка десяти масс Солнца вещества каждый год. Такие объекты — огромная редкость", — объясняет Сергей Сазонов, заведующий лабораторией экспериментальной астрофизики ИКИ РАН.

Чудовище в центре галактики

По расчетам, масса черной дыры в центре квазара превышает солнечную в 1,4 миллиарда раз. Еще один интригующий момент — она постоянно меняет яркость, и делает это за удивительно короткие промежутки времени. Это редкое сочетание делает SRGA J2306+1556 идеальной лабораторией для изучения процессов, характерных для ранней Вселенной.

Орбитальная обсерватория, изменившая правила игры

"Спектр-РГ" был выведен на рабочую орбиту. С тех пор активно сканирует космос в рентгеновском диапазоне. На борту — два мощных телескопа: российский ART-XC им. М. Н. Павлинского и германский eROSITA. Правда, после 2022 года немецкий телескоп перевели в безопасный режим.

Уточнения

Кваза́р (англ. quasar) — класс астрономических объектов, являющихся одними из самых ярких (в абсолютном исчислении) в видимой Вселенной. Английский термин quasar образован от слов quasi-stellar ("квазизвёздный" или "похожий на звезду") и radiosource ("радиоисточник") и дословно означает "похожий на звезду радиоисточник".

