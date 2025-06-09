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Огни в небе Казахстана: не метеорит и не ракета — что это было на самом деле

1:57
Наука

Вечером 5 июня небо над Казахстаном озарили светящиеся объекты. Одни гадали: "Это метеорит?" Другие уверенно писали — "Запуск ракеты!". Но ответ оказался гораздо прозаичнее и тревожнее одновременно.

Ночное небо
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ночное небо

Не ракета и не метеорит

Астроном Артур Гайдук, наблюдавший явление в телескоп вместе с учениками школы астрономии Astro Astana, исключает запуск ракет или дронов. Он утверждает:

"Было видно, как объект сходил с орбиты — сгорал, снижаясь в атмосфере. Запуск ракеты выглядит иначе. Мы точно не спутали".

По его словам, есть вероятность, что это был метеорит. Однако чаще по таким траекториям сгорает именно космический мусор.

"Орешник"? Вряд ли

Соцсети быстро наполнились догадками: от испытаний военных ракет до запуска российской баллистической ракеты "Орешник". Гайдук опровергает:

"Каких-то ракет, "Орешника”, как вы говорите, совершенно точно не было".

Такого масштаба он ещё не наблюдал:

"Крупные части, ясное небо, отличная видимость — впервые вижу такое в Казахстане. Нам с учениками очень повезло: смотрели Луну, и тут — целое шоу прямо перед глазами".

И это только начало

Эксперт отмечает, что подобные явления будут случаться всё чаще. Причина — лавинообразный рост количества мусора на орбите.

"Как и многие мои коллеги, я считаю, что такие небесные спектакли станут обычным делом. Космического мусора всё больше — ему ведь надо куда-то деваться".

Что говорят власти

Минцифры Казахстана также высказалось: объекты могли быть разгонным блоком китайской ракеты ZQ-2E, спутником Starlink или частью японской H-2A R/B. Ни о каком оружии речь не шла.

Уточнения

Метеори́т (греч. Μετεώρος - поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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