Огни в небе Казахстана: не метеорит и не ракета — что это было на самом деле

Вечером 5 июня небо над Казахстаном озарили светящиеся объекты. Одни гадали: "Это метеорит?" Другие уверенно писали — "Запуск ракеты!". Но ответ оказался гораздо прозаичнее и тревожнее одновременно.
Астроном Артур Гайдук, наблюдавший явление в телескоп вместе с учениками школы астрономии Astro Astana, исключает запуск ракет или дронов. Он утверждает:
"Было видно, как объект сходил с орбиты — сгорал, снижаясь в атмосфере. Запуск ракеты выглядит иначе. Мы точно не спутали".
По его словам, есть вероятность, что это был метеорит. Однако чаще по таким траекториям сгорает именно космический мусор.
Соцсети быстро наполнились догадками: от испытаний военных ракет до запуска российской баллистической ракеты "Орешник". Гайдук опровергает:
"Каких-то ракет, "Орешника”, как вы говорите, совершенно точно не было".
Такого масштаба он ещё не наблюдал:
"Крупные части, ясное небо, отличная видимость — впервые вижу такое в Казахстане. Нам с учениками очень повезло: смотрели Луну, и тут — целое шоу прямо перед глазами".
Эксперт отмечает, что подобные явления будут случаться всё чаще. Причина — лавинообразный рост количества мусора на орбите.
"Как и многие мои коллеги, я считаю, что такие небесные спектакли станут обычным делом. Космического мусора всё больше — ему ведь надо куда-то деваться".
Минцифры Казахстана также высказалось: объекты могли быть разгонным блоком китайской ракеты ZQ-2E, спутником Starlink или частью японской H-2A R/B. Ни о каком оружии речь не шла.
Метеори́т (греч. Μετεώρος - поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.
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