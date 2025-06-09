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Миграция, которой не ждали: чем грозит нашествие сайгаков

2:08
Наука

Когда природа возвращается к древним маршрутам, человеку остаётся только наблюдать — и пытаться справиться с последствиями. Именно это сейчас происходит в Саратовской области, куда массово мигрируют сайгаки из Казахстана. За последние два года их численность увеличилась в 10 раз — с привычных 150 тысяч до 2 миллионов голов.

Сайгаки на водопое
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Giljov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сайгаки на водопое

Нашествие без границ

По данным министерства сельского хозяйства региона, только в конце мая — начале июня в Саратовскую область зашёл почти миллион сайгаков.

Для местных фермеров это стало настоящим бедствием: посевы уничтожаются, ущерб растёт, а меры реагирования срочно принимаются на региональном уровне — аграриям обещана финансовая помощь.

Почему сайгаки пришли

Доцент СГУ им. Чернышевского Александр Беляченко объясняет: "В Западном Казахстане степи сохранились, но прокормить 2 миллиона голов они не могут. Животные это чувствуют и возвращаются к древнему миграционному пути — на северо-запад, в Заволжье".

Однако здесь их ждёт другая проблема: естественные пастбища исчезли, степи распаханы. В поисках корма сайгаки начинают питаться посевами.

Угрозы и тупики

Некоторые чиновники предложили снять сайгака с охраны и исключить из Красной книги. Но, как напоминает Беляченко, это невозможно: животное охраняется не только в России, но и международным сообществом.

"Отстрел невозможен, переселение — сложно и требует огромных затрат", — подчёркивает он.

Что делать

Решение может быть только одно: долгосрочное сотрудничество с Казахстаном. Учёный предлагает разработать специальную программу мониторинга и взаимодействия, чтобы заранее понимать, где и когда ждать миграцию.

"Нужны средства на оценку популяции, кормовой базы, компенсацию фермерам. И главное — предупреждать о миграции заранее. Предотвратить беду проще, чем потом устранять её последствия", — резюмирует Беляченко.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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