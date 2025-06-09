Гранты на миллиарды: как наука в России готовится к технологическому прорыву

2:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Знали ли вы, что каждая пятая научная организация в России получает гранты от Российского научного фонда (РНФ)? Причём, не просто получает — эти средства становятся опорой для значительной части исследовательского сообщества страны. Более трети докторов наук и около четверти кандидатов наук проводят свои исследования именно при финансовой поддержке фонда.

Фото: commons.wikimedia.org by Zuzanna K. Filutowska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лаборатория

Кто и как поддерживает науку в России

Генеральный директор РНФ Владимир Беспалов на заседании Комиссии по научно-технологическому развитию России рассказал:

"Деятельность РНФ носит всероссийский характер. Сейчас в среднем каждая пятая в стране научная организация является грантополучателем фонда. Более трети докторов наук и четверти всех кандидатов наук в России проводят свои исследования при поддержке РНФ".

Эти данные озвучила пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который также выступал на заседании.

Наука и национальные проекты: что изменится с 2025 года

С 2025 года РНФ будет активным участником реализации трёх масштабных нацпроектов, направленных на технологическое лидерство страны:

Новые материалы и химия

Средства производства и автоматизации

Промышленное обеспечение транспортной мобильности

Фонд уже объявил конкурсы в рамках двух из них. Победителей планируют определить и заключить с ними соглашения до 15 октября 2025 года. Общий объём финансирования, предусмотренный федеральным бюджетом, составит внушительные 1,3 млрд рублей.

Цель амбициозная: поддержанные проекты должны привести к созданию не менее 30 новых технологий или прототипов.

Важность интеграции и прозрачности

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность использования опыта РНФ в проведении научной экспертизы. Особое внимание он уделил взаимодействию фонда с экспертами РАН и необходимости синхронизации информационных систем РНФ с платформами домена "Наука и инновации".

Такой подход позволит более точно планировать будущие исследования и повышать эффективность инвестиций в отечественную науку.

Уточнения

Финанси́рование (англ. funding) — обеспечение финансовыми ресурсами (денежными средствами) организаций и предприятий, различных экономических проектов.

