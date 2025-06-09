Гранты на миллиарды: как наука в России готовится к технологическому прорыву

Знали ли вы, что каждая пятая научная организация в России получает гранты от Российского научного фонда (РНФ)? Причём, не просто получает — эти средства становятся опорой для значительной части исследовательского сообщества страны. Более трети докторов наук и около четверти кандидатов наук проводят свои исследования именно при финансовой поддержке фонда.
Генеральный директор РНФ Владимир Беспалов на заседании Комиссии по научно-технологическому развитию России рассказал:
"Деятельность РНФ носит всероссийский характер. Сейчас в среднем каждая пятая в стране научная организация является грантополучателем фонда. Более трети докторов наук и четверти всех кандидатов наук в России проводят свои исследования при поддержке РНФ".
Эти данные озвучила пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который также выступал на заседании.
С 2025 года РНФ будет активным участником реализации трёх масштабных нацпроектов, направленных на технологическое лидерство страны:
Фонд уже объявил конкурсы в рамках двух из них. Победителей планируют определить и заключить с ними соглашения до 15 октября 2025 года. Общий объём финансирования, предусмотренный федеральным бюджетом, составит внушительные 1,3 млрд рублей.
Цель амбициозная: поддержанные проекты должны привести к созданию не менее 30 новых технологий или прототипов.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность использования опыта РНФ в проведении научной экспертизы. Особое внимание он уделил взаимодействию фонда с экспертами РАН и необходимости синхронизации информационных систем РНФ с платформами домена "Наука и инновации".
Такой подход позволит более точно планировать будущие исследования и повышать эффективность инвестиций в отечественную науку.
Финанси́рование (англ. funding) — обеспечение финансовыми ресурсами (денежными средствами) организаций и предприятий, различных экономических проектов.
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