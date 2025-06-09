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Город-призрак ожил под землёй: как его нашли на юге Казахстана

2:06
Наука

Какой древний город мог таиться веками под слоем земли и молчать о своей трагической судьбе?

Археологические раскопки
Фото: Wikimedia Commons by Llywelyn2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Археологические раскопки

Случайная находка, перевернувшая представления

В Жетысуской области на юге Казахстана обнаружены руины, которые могут оказаться тем самым исчезнувшим городом, о котором шли споры в исторических кругах. Находку описала Ольга Гумирова, исполнительный директор фонда "Охотники за петроглифами".

"Похоже, мы нашли средневековый город, который давно все искали! О нём есть сведения в письменных источниках. Археологи уже в курсе", — сообщила Гумирова.

Началось всё с карьера и стены

Первыми признаками древнего поселения стали остатки кирпичной кладки и обугленные кирпичи, торчащие из земли. Среди руин чудом уцелела башня, а рядом — фрагмент стены, который и подтолкнул к идее, что здесь было нечто значимое. Все признаки указывают на то, что город пал в огне во время монгольского нашествия.

Сравнение с Талхизом и Койлыком

Гумирова уверена — находка по значимости сопоставима с Талхизом и Койлыком. Эти два городища находятся в Алма-Атинской области и уже включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Талхиз датируется VIII веком и был важным центром ремесла и торговли.

Койлык существовал с VIII по XIV века, его считают одним из ключевых пунктов Великого шелкового пути.
Оба городища — археологические жемчужины, и если находка в Жетысу подтвердится, Казахстан получит ещё одну точку притяжения историков и туристов.

Пока — больше вопросов, чем ответов

Подробностей о точном возрасте и названии города пока нет. По словам Гумировой, идёт активная дискуссия, что же именно удалось найти. Опубликованные ею фотографии демонстрируют кирпичные фрагменты и останки башни, но расшифровать это археологическое "послание из прошлого" ещё предстоит.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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