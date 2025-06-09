Укол с эффектом памяти: новая РНК-вакцина даёт долгую защиту

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые нашли способ усилить эффект РНК-вакцин — и он может полностью изменить подход к борьбе с вирусами и даже раком.

Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вакцинация

Исследователи из Университета штата Пенсильвания внедрили в состав РНК-вакцин особые "инструкции" — фрагменты, отвечающие за сборку молекул белка IL-12. Этот белок напрямую влияет на активацию Т-клеток — ключевых бойцов клеточного иммунитета. Результаты впечатляют: реакция иммунной системы стала мощнее, а эффект — более долговременным.

Что изменили в составе вакцины

Большинство РНК-вакцин строятся на матричной РНК — она учит клетки вырабатывать конкретные белки, нужные для защиты организма. Обычно такие молекулы упаковываются в жировые наночастицы, которые помогают доставить их внутрь клеток и сохранить активность.

Теперь же ученые пошли дальше: они добавили в РНК-вакцину две последовательности, которые заставляют организм вырабатывать IL-12. Это ключевой белок, усиливающий работу Т-клеток и способствующий формированию иммунной памяти. А это значит — защита становится не только мощной, но и стойкой.

Эффект оказался мощнее, чем ожидали

На лабораторных мышах такой подход уже доказал свою эффективность. Животные с модифицированной вакциной активнее боролись с COVID-19, листериями и даже опухолями — включая меланому.

"Теперь мы можем снизить дозировку вакцины и уменьшить частоту ревакцинации. Это значит меньше побочных эффектов и выше эффективность", — рассказал Энтони Фан из UPenn.

Особенно перспективным ученые считают применение такого метода в борьбе с онкологией. Тот же IL-12 способен усилить действие РНК-препаратов, нацеленных на уничтожение раковых клеток.

Будущее РНК-терапии

Сегодня РНК-вакцины — это уже не просто средство от вирусов. Это основа для целого направления в медицине: генная терапия, онкопротоколы, борьба с хроническими инфекциями. И каждый шаг на этом пути — как добавление IL-12 — открывает новые горизонты для науки и здоровья.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

