Природа против хронической боли: воздух и вода лечат тело

4:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно опубликованные данные открывают неожиданный способ облегчения хронической боли в пояснице, который не требует медикаментов или сложных процедур.

Фото: wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Больная спина

Оказывается, пребывание на свежем воздухе или в окружении природы может стать мощным инструментом для борьбы с физическим дискомфортом, помогая людям отвлечься и улучшить своё самочувствие. Это открытие, сделанное в результате уникального исследования, может изменить подход к лечению хронических болей.

Впервые в истории учёные решили выяснить, какую роль природа играет в жизни людей, страдающих от постоянной боли в пояснице, которая у некоторых из них длилась почти четыре десятилетия.

Результаты, опубликованные в одном из ведущих медицинских журналов, показали, что прогулки на свежем воздухе или отдых в природной среде помогают не только справляться с болью, но и улучшают качество жизни в целом. Исследование проводилось специалистами из университетов Великобритании, которые опросили людей, живущих с хронической болью от пяти до 38 лет.

Участники исследования рассказали, что пребывание на природе позволяет им налаживать социальные связи, избегать изоляции и проводить время вне дома, что особенно важно для тех, кто иначе был бы вынужден оставаться в помещении. Они отметили, что природная обстановка помогает отвлечься от повседневных забот и боли, а также даёт возможность заниматься физической активностью в комфортных условиях, что многие предпочитают посещению спортзалов.

Кроме того, природные элементы, такие как свежий воздух, шум воды и живописные виды, способствуют расслаблению, снижая уровень стресса и тревожности, вызванных постоянным дискомфортом.

Однако не всё так просто: участники выразили обеспокоенность по поводу доступности природных зон. Неровные тропинки, отсутствие мест для отдыха и другие препятствия могут сделать такие прогулки менее приятными или даже невозможными, что снижает желание посещать подобные места.

На основе полученных данных исследователи предложили людям с хронической болью в пояснице, а также медицинским специалистам, работающим с ними, обратить внимание на природу как на важный элемент терапии. Они также подчеркнули необходимость улучшения природных пространств, чтобы сделать их более доступными, например, за счёт обустройства ровных дорожек и зон отдыха.

Кроме того, команда работает над созданием инновационных решений, которые позволят людям с ограниченными возможностями ощутить преимущества природы, не выходя из дома. В частности, речь идёт о технологиях виртуальной реальности, которые могут имитировать прогулки на свежем воздухе. Такие разработки уже тестируются с участием людей, страдающих различными видами хронической боли, и в будущем могут стать важным шагом к повышению доступности и инклюзивности методов лечения.

Исследователи отметили, что хроническая боль в пояснице может быть изнуряющей и приводить к социальной изоляции, лишая людей энергии и радости жизни. Однако природа, как показали результаты, может стать эффективным и целостным способом облегчения состояния, улучшая как физическое, так и психологическое здоровье.

Простые изменения в инфраструктуре природных зон и внедрение современных технологий, таких как виртуальная реальность, способны сделать этот метод доступным для всех, независимо от физических ограничений.

Команда выразила надежду, что их выводы станут отправной точкой для более глубокого изучения роли природы в лечении хронической боли.

Они также указали на важность равенства в доступе к медицинским решениям, отметив, что многие люди сталкиваются с серьёзными препятствиями, такими как трудности с передвижением или отсутствие подходящих условий для отдыха на природе. Использование иммерсивных технологий, по их мнению, может стать решением, которое позволит каждому ощутить целебное воздействие природы, даже не покидая дома.

Уточнения

Поясни́ца (поясничная область) — часть спины человека между крестцом и рёбрами. Разделяется на две равные половины позвоночником.

