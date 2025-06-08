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Обретая бессмертие: раскрыт секрет увеличения жизни, он доступен каждому

4:09
Наука

Новейшие данные, полученные в результате десятилетнего наблюдения, открывают неожиданные перспективы для улучшения здоровья и продления жизни.

Смерть на ЭКГ
Фото: Freepik by juicy_fish, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смерть на ЭКГ

Оказывается, регулярное включение в рацион продуктов, богатых флавоноидами, таких как ягоды, тёмный шоколад, чай и яблоки, может существенно снизить вероятность развития опасных заболеваний. Это открытие, сделанное международной командой исследователей, может стать настоящим прорывом в профилактике хронических недугов.

Масштабное исследование, в котором приняли участие более 120 000 человек в возрасте от 40 до 70 лет, проводилось на протяжении десяти лет. Учёные из университетов Австралии, Великобритании и Австрии объединили усилия, чтобы изучить влияние флавоноидов — природных соединений, содержащихся в растительной пище, — на здоровье человека. Среди продуктов, богатых этими веществами, оказались чай, черника, клубника, апельсины, виноград, красное вино и даже тёмный шоколад. Результаты, опубликованные в одном из ведущих научных журналов, показали, что разнообразие флавоноидов в рационе играет ключевую роль в защите организма.

Флавоноиды, как выяснилось, способны предотвращать развитие таких серьёзных заболеваний, как диабет второго типа, болезни сердца, рак и неврологические расстройства. Исследователи отметили, что ежедневное потребление около 500 мг этих соединений, что эквивалентно, например, двум чашкам чая, связано со снижением риска общей смертности на 16%, а также уменьшением вероятности сердечно-сосудистых, диабетических и респираторных проблем примерно на 10%.

Однако ещё более впечатляющие результаты были зафиксированы у тех, кто разнообразил источники флавоноидов в своём питании, даже если общее количество потребляемых веществ оставалось одинаковым.

Исследователи подчеркнули, что разные виды флавоноидов оказывают различное воздействие на организм. Одни из них помогают нормализовать кровяное давление, другие снижают уровень холестерина, а третьи уменьшают воспалительные процессы.

Поэтому, вместо того чтобы ограничиваться одним продуктом, например, только чаем, гораздо эффективнее включать в рацион разнообразные источники этих соединений. Такой подход, как показали данные, приводит к более значительным улучшениям здоровья, чем простое увеличение общего количества флавоноидов.

Особое внимание в исследовании уделили важности разнообразия. Один из авторов исследования отметил, что до сих пор учёные не уделяли должного внимания тому, насколько важно потреблять флавоноиды из разных продуктов. Это открытие подтверждает популярное мнение о том, что для поддержания здоровья необходимо есть продукты ярких цветов, которые часто содержат эти полезные вещества. По мнению исследователей, такой подход позволяет организму получать полный спектр необходимых витаминов и питательных элементов.

Исследователи выразили уверенность, что их выводы могут лечь в основу новых рекомендаций по питанию. Впервые в истории диетологии появились данные, которые подчёркивают не только важность увеличения потребления флавоноидов, но и необходимость разнообразия их источников. Простые изменения в рационе, такие как добавление ягод к утреннему чаю или включение яблок в перекусы, могут значительно улучшить здоровье в долгосрочной перспективе.

Это исследование стало первым в своём роде, показав, что разнообразие флавоноидов в питании может быть важнее, чем просто их общее количество. Учёные надеются, что их работа вдохновит людей на осознанные изменения в питании, которые помогут предотвратить серьёзные заболевания и улучшить качество жизни.

Уточнения

Флавоно́иды — крупнейший класс растительных полифенолов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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