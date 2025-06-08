Боль уходит в никуда: секретный метод лечения от ученых представлен миру

5:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Новейшая разработка в области медицины обещает перевернуть представление о лечении хронической боли без использования лекарств.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шум в ушах и голове

Речь идёт об интерактивной игре, которая помогает людям управлять активностью своего мозга, изменяя паттерны мозговых волн. Первые испытания этой технологии, проведённые в Австралии, показали впечатляющие результаты, открывая путь к созданию доступных и безопасных методов борьбы с нервными болями.

Технология, получившая название PainWaive, была создана исследователями из Сиднейского университета Нового Южного Уэльса. Она позволяет людям с хронической нейропатической болью регулировать аномальную мозговую активность, предлагая неинвазивный способ лечения, который можно использовать дома. Это особенно важно, учитывая риски, связанные с применением опиоидов, и ограниченный доступ к традиционным методам терапии для многих пациентов.

Недавно завершённое исследование, результаты которого опубликованы в одном из ведущих медицинских журналов, продемонстрировало потенциал этой технологии. В рамках эксперимента участники на протяжении четырёх недель использовали интерактивное приложение, а их мозговая активность отслеживалась с помощью специальных гарнитур, оснащённых электроэнцефалографией (ЭЭГ). Программа в реальном времени реагировала на изменения в мозговых волнах, помогая пользователям корректировать их.

Результаты оказались впечатляющими: у трёх из четырёх участников боль значительно уменьшилась, особенно к концу курса. Более того, эффект от использования технологии оказался сравнимым или даже превосходящим действие опиоидов. Однако исследователи отметили, что из-за ограниченного числа участников, особенностей дизайна эксперимента и его продолжительности пока нельзя исключить влияние эффекта плацебо или делать окончательные выводы. Тем не менее, полученные данные вдохновили команду на проведение более масштабных испытаний.

Основа PainWaive — это исследования изменений в работе таламуса, части мозга, которая играет ключевую роль в передаче сигналов, связанных с болью. У людей с хронической нейропатической болью наблюдаются характерные изменения в мозговых волнах: увеличение медленных тета-волн, снижение альфа-волн и усиление быстрых бета-волн. Эти аномалии нарушают взаимодействие таламуса с другими областями мозга, в частности с сенсорно-моторной корой, которая отвечает за восприятие боли.

Идея разработчиков заключалась в том, чтобы создать метод, который позволил бы нормализовать эти аномальные волны. Для этого была собрана междисциплинарная команда, объединившая специалистов в области нейронаук и технологий. В результате появилась система PainWaive, включающая гарнитуру с ЭЭГ и планшет с интерактивным приложением. Участникам предлагалось использовать различные ментальные стратегии, такие как расслабление или концентрация на позитивных воспоминаниях, чтобы привести мозговую активность в более сбалансированное состояние.

Исследователи рассказали, что изначально планировали использовать готовые коммерческие ЭЭГ-системы, но столкнулись с их высокой стоимостью или недостаточным качеством. Поэтому команда решила создать собственное оборудование. Большая часть компонентов была разработана с нуля, за исключением платы ЭЭГ с открытым исходным кодом, которую в будущем также планируется заменить на специально разработанную.

Благодаря использованию 3D-печати стоимость каждой гарнитуры удалось снизить до примерно 300 долларов, что значительно дешевле существующих аналогов, цена которых может достигать 20 000 долларов. Гарнитура оснащена системой влажных электродов на основе солевого раствора, что улучшает качество сигнала, и воздействует на сенсомоторную кору мозга. Особое внимание уделялось удобству и практичности устройства, чтобы пациенты могли легко использовать его дома.

Исследователи подчеркнули, что участники эксперимента быстро освоили технологию. После нескольких онлайн-консультаций они смогли самостоятельно проходить курс лечения, что позволило им чувствовать себя увереннее в борьбе с болью. Это, по мнению команды, делает программу уникальной, так как она даёт людям возможность справляться с проблемой в комфортных домашних условиях.

Разработчики уверены, что их технология может стать доступным решением для лечения боли, особенно для тех, кто не имеет возможности регулярно посещать медицинские учреждения.

В ближайшее время планируется проведение двух новых испытаний: одно будет посвящено хронической боли в спине, а второе — нейропатической боли у людей с травмами спинного мозга. Исследователи активно приглашают добровольцев принять участие в этих экспериментах, чтобы подтвердить эффективность технологии на более широкой выборке.

Уточнения

Сиднейский университет — старейший государственный университет в Австралии.

