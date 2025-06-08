Забытая революция: эти останки переворачивают наше представление о человеческой истории

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Недавние археологические раскопки на кладбище бронзового века в Тисафюред-Майорошалом, расположенном в Венгрии, позволили учёным по-новому взглянуть на ключевой этап в истории Центральной Европы.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Череп

Международная команда исследователей под руководством доцента кафедры антропологии Будапештского университета имени Лоранда Этвёша Тамаша Хайду и старшего доцента Болонского университета Клаудио Каваццути установила, что около 1500 года до нашей эры в жизни местных сообществ произошли значительные перемены, затронувшие их питание, образ жизни и социальную организацию.

Исследование, объединившее методы различных дисциплин, основывалось на анализе находок с кладбища, которое использовалось в периоды среднего бронзового века, связанного с культурой Фюзешабони, и позднего бронзового века, ассоциируемого с культурой курганов. Эти данные дали возможность сравнить, как менялись стратегии выживания людей в разные эпохи.

При поддержке Венгерского национального управления по исследованиям, разработкам и инновациям команда Хайду стремилась понять, означало ли появление культуры курганов приход новых народов или же местное население продолжало существовать, адаптируя лишь материальную культуру. Кроме того, учёные изучали, свидетельствуют ли археологические данные о трансформации образа жизни около 1500 года до нашей эры, в частности, о переходе от оседлого земледелия к кочевому животноводству и частым миграциям.

Основные выводы исследования включают несколько ключевых аспектов.

Во-первых, анализ стабильных изотопов азота показал, что в период среднего бронзового века рацион питания людей был более разнообразным, а доступ к животным белкам значительно различался внутри общества. В позднем бронзовом веке эти различия сгладились, питание стало более однообразным, но менее богатым по составу.

Во-вторых, исследование изотопов углерода выявило, что в начале позднего бронзового века в регионе начали употреблять просо — быстрорастущее и энергетически ценное растение. Данные из Тисафюреда указывают на то, что это может быть одним из самых ранних случаев использования проса в Европе.

В-третьих, анализ изотопов стронция позволил установить изменения в мобильности населения. В период среднего бронзового века в Тисафюреде, помимо местных жителей, проживали иммигранты, прибывшие, вероятно, из близлежащих регионов, таких как Верхняя Тиса или северные Карпаты.

В позднем бронзовом веке число приезжих сократилось, а их происхождение изменилось — они могли прибыть из более отдалённых мест, например, из Задунайского края или Южных Карпат. Радиоуглеродный анализ подтвердил, что миграционные процессы начались ещё в 1500-х годах до нашей эры, что свидетельствует о проникновении западных общин на территорию Великой Венгерской равнины в период формирования культуры курганов.

В-четвёртых, социальная структура общества претерпела значительные изменения. В начале позднего бронзового века люди начали покидать крупные долговременные поселения, переходя к жизни в менее централизованных общинах. Это привело к формированию более свободной и менее иерархичной социальной системы, что отразилось и на питании.

Анализ микроостатков в зубном налёте и изотопные данные показали, что потребление животного белка в этот период значительно сократилось, что опровергает прежние представления о том, что культура курганов была преимущественно скотоводческой.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Scientific Reports, ставят под сомнение устоявшиеся взгляды на культуру курганов, показывая, что её представители не были исключительно скотоводами.

Учёные подчёркивают, что полное понимание изменений, произошедших около 1500 года до нашей эры, возможно только при сочетании традиционных археологических методов с современными биоархеологическими подходами.

Уточнения

Бро́нзовый век — выделяемая на основе данных археологии эпоха человеческой истории (XXXV / XXXIII — XIII / XI века до н. э.), характеризующаяся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов, как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы.

