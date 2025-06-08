Невидимые хозяева моря: 230 вирусов готовы, которые меняют правила игры на Земле

4:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно учёные обнаружили, что гигантские вирусы, поражающие одноклеточные водоросли, такие как Florenciella, играют значительную роль в жизни морских экосистем.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан

Эти вирусы, видимые благодаря своим шестиугольным оболочкам, содержащим генетический материал, способны серьёзно влиять на протистов — микроорганизмы, которые составляют основу океанических пищевых цепочек, включая водоросли, амёб и жгутиковых.

Новое исследование, проведённое специалистами Школы морских, атмосферных и земных наук Розенштиля, открывает перспективы для более точного анализа вирусного разнообразия в водоёмах и океанах. Полученные данные могут помочь местным властям лучше подготовиться к ситуациям, связанным с вредоносным цветением водорослей, а также к появлению других патогенов в реках, озёрах и заливах.

С помощью современных вычислительных технологий исследователи выявили 230 ранее неизвестных гигантских вирусов, проанализировав общедоступные данные о морских метагеномах. В ходе работы были описаны функции этих вирусов, включая 530 новых белков, из которых девять связаны с процессом фотосинтеза. Это открытие указывает на способность вирусов вмешиваться в метаболизм заражённых организмов, в частности, в процесс фотосинтеза.

Как отметил один из авторов исследования, доцент кафедры морской биологии и экологии Мохаммад Монируззаман, более глубокое понимание роли гигантских вирусов в океанических экосистемах и их взаимодействия с водорослями и другими микроорганизмами может способствовать прогнозированию и даже предотвращению опасных вспышек цветения водорослей, угрожающих здоровью людей, например, во Флориде и других регионах мира.

Он также подчеркнул, что эти вирусы часто становятся причиной гибели фитопланктона, который является ключевым элементом пищевых цепочек и поддерживает океанические экосистемы. Кроме того, обнаруженные вирусные функции могут иметь потенциал для применения в биотехнологиях, так как некоторые из них представляют собой новые ферменты.

До недавнего времени обнаружение гигантских вирусов было затруднено из-за ограничений в биоинформатических инструментах. Для решения этой проблемы исследователи разработали новый инструмент под названием BEREN, предназначенный для выявления геномов таких вирусов в больших наборах данных ДНК.

Ведущий автор исследования, докторант кафедры морской биологии и экологии Бенджамин Минч, указал, что гигантские вирусы обладают генами, связанными с такими клеточными процессами, как углеродный обмен и фотосинтез, которые ранее считались характерными только для клеточных организмов. По его мнению, это свидетельствует о значительной роли вирусов в управлении метаболизмом заражённых организмов и их влиянии на биогеохимические процессы в океане.

Для обработки огромных объёмов данных, часто превышающих гигабазу на одну библиотеку, исследователи использовали суперкомпьютер "Пегас" Университета Майами. Это позволило проанализировать сотни микробных сообществ, собранных в рамках девяти крупных проектов по исследованию Мирового океана, охватывающих регионы от полюса до полюса. С помощью инструмента BEREN были выделены геномы гигантских вирусов, которые затем сравнили с уже известными данными, чтобы выявить новые функции.

Минч также добавил, что результаты исследования создают основу для совершенствования инструментов, которые помогут отслеживать загрязнение и патогены в водоёмах. Программа BEREN, использованная в работе, доступна для свободного скачивания и может быть полезна для других учёных, занимающихся аналогичными исследованиями.

Результаты исследования были опубликованы 21 апреля 2025 года в журнале Nature npj Viruses под названием "Расширение геномного и функционального разнообразия гигантских вирусов в мировом океане".

Уточнения

Ви́рус — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

