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Секреты долголетия от врача с 20-летним стажем: что вы упускаете в своём рационе

1:18
Наука

Пунам Десаи — врач скорой помощи с двадцатилетним стажем, которая еще задолго до того, как занялась медициной долголетия, изучала и рекомендовала своим пациентам ежедневные практики для долгой жизни.

Свежие фрукты
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежие фрукты

В 2017 году она официально начала обучать пациентов методам, помогающим выстроить распорядок дня для здоровья и долголетия.

Чтобы поддерживать собственное здоровье, Десаи, также являющаяся врачом-остеопатом, придерживается тех же привычек, которые рекомендует своим пациентам. Она стремится оптимизировать всё, что делает, включая потребление клетчатки. Каждый день она старается получать не менее 30-40 граммов клетчатки, в то время как среднестатистический американец употребляет всего 10-15 граммов.

Вот продуктов, богатые клетчаткой:

  • Фрукты,
  • Овощи,
  • Бобовые культуры,
  •  Орехи,
  • Цельные зерна.

Одним из любимых способов Десаи увеличить потребление клетчатки является добавление столовой ложки семян чиа в воду. Она также готовит большие миски с фруктово-овощными смесями, включая разнообразные фрукты и сырые овощи, такие как цветная капуста и брокколи, пишет CNBC.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника. В некоторых источниках понятие пищевых волокон определяется как сумма полисахаридов и лигнина, которые не перевариваются эндогенными секретами желудочно-кишечного тракта человека.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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