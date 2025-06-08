Секреты долголетия от врача с 20-летним стажем: что вы упускаете в своём рационе

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Пунам Десаи — врач скорой помощи с двадцатилетним стажем, которая еще задолго до того, как занялась медициной долголетия, изучала и рекомендовала своим пациентам ежедневные практики для долгой жизни.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свежие фрукты

В 2017 году она официально начала обучать пациентов методам, помогающим выстроить распорядок дня для здоровья и долголетия.

Чтобы поддерживать собственное здоровье, Десаи, также являющаяся врачом-остеопатом, придерживается тех же привычек, которые рекомендует своим пациентам. Она стремится оптимизировать всё, что делает, включая потребление клетчатки. Каждый день она старается получать не менее 30-40 граммов клетчатки, в то время как среднестатистический американец употребляет всего 10-15 граммов.

Вот продуктов, богатые клетчаткой:

Фрукты,

Овощи,

Бобовые культуры,

Орехи,

Цельные зерна.

Одним из любимых способов Десаи увеличить потребление клетчатки является добавление столовой ложки семян чиа в воду. Она также готовит большие миски с фруктово-овощными смесями, включая разнообразные фрукты и сырые овощи, такие как цветная капуста и брокколи, пишет CNBC.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника. В некоторых источниках понятие пищевых волокон определяется как сумма полисахаридов и лигнина, которые не перевариваются эндогенными секретами желудочно-кишечного тракта человека.

