Тайны Шестидесяти островов: как предки меномини адаптировали ландшафт для земледелия

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Недавнее исследование выявило, что густо заросшая лесом территория на Верхнем полуострове Мичигана представляет собой наиболее хорошо сохранившийся древний сельскохозяйственный район к востоку от Миссисипи.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hiker_with_a_large_backpack_(Unsplash).jpg by https://unsplash.com/photos/Yh6K2eTr_FY Gallery at the Wayback Machine is licensed under ake Melara jakemelara в лесу

Археологический памятник "Шестьдесят островов" считается исторической родиной народа меномини. Это место является центром паломничества, где артефакты поселений восходят к 8000 году до нашей эры.

Расположенный вдоль участка реки Меномини протяженностью в две мили, "Шестьдесят островов" характеризуется низкими температурами, низким качеством почвы и коротким вегетационным периодом. Несмотря на то, что земля долгое время считалась неподходящей для сельского хозяйства, научная статья, опубликованная в журнале Science в четверг, показала, что предки меномини возделывали там обширные поля кукурузы и, возможно, другие культуры.

"Традиционно считалось, что интенсивное земледелие в древние времена ограничивалось обществами с централизованной властью, большим населением и иерархической структурой, часто с накоплением богатства, — заявила Мадлен Маклистер, археолог-эколог из Дартмутского колледжа и ведущий автор исследования. — Однако считалось, что сельское хозяйство общины меномини в районе Шестидесяти островов было небольшим по масштабу".

Новые данные свидетельствуют о том, что с 1000 по 1600 гг. нашей эры общины, которые разрабатывали и поддерживали поля, были сезонно мобильными, посещая этот район только часть года. Они адаптировали ландшафт к своим потребностям, расчищая лес, создавая поля и даже улучшая почву для получения удобрений, согласно nytimes.

Уточнения

Масшта́б (нем. Maßstab, букв. «мерная палка»: Maß «мера», Stab «палка») — отношение размеров на чертеже или на карте к реальным размерам (изделия или окрестностей).



