Римский военный лагерь, который не должен был существовать: открытие археологов

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

В Нидерландах археологи сделали открытие, обнаружив военный лагерь, ранее неизвестный науке. Он расположен за пределами признанных границ Римской империи.

Фото: Wikimedia Commons by Llywelyn2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Археологические раскопки

По данным Popular Mechanics, лагерь был найден в лесистой области Велюве, приблизительно в 24 километрах к северу от реки Рейн, которая традиционно рассматривалась как естественная граница римского мира в этом регионе.

Этот факт особенно важен, поскольку свидетельствует о том, что римские военные не просто пересекали границы, упомянутые в исторических записях, но и активно осуществляли деятельность на территориях, расположенных севернее, чем было принято считать. Саския Стевенс, доцент Утрехтского университета, подчеркивает уникальность лагеря, обусловленную его расположением за пределами лимеса, то есть официальной границы Римской империи.

Раскопки стали частью масштабного научного проекта под названием "Создание Лимеса", посвященного изучению римских укреплений на территории современной Голландии и западной Германии. Целью ученых является воссоздание функционирования пограничной системы Рима, включая маршруты передвижения войск и временные пункты дислокации армии.

Площадь найденного лагеря составляет около 9 гектаров. Его структура включает в себя оборонительный вал шириной около трех метров, ров и несколько входов. Исследователи предполагают, что это было временное укрепление, которое римские солдаты использовали для кратковременного размещения во время маршей или патрулей. Такие лагеря могли служить всего несколько дней или недель. На территории Нидерландов было обнаружено всего четыре подобных временных римских лагеря, пишет planet-today.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

