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Верования через века: почему шумеры и славяне оставляли пищу на могилах

1:23
Наука

И шумеры, и славяне разделяли веру в то, что игнорирование умерших может привести к негативным последствиям.

наедине
Фото: unsplash.com by Коди Блэк, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
наедине

В одном случае это проявлялось в виде призраков, обитающих в жилищах, в другом — в образе злобных духов, беспокоящих сны и влияющих на надои молока.

Обе цивилизации организовывали свою жизнь в соответствии с сельскохозяйственным циклом. Весенние торжества символизировали возрождение, осенние костры — завершение. Обязательным элементом было угощение духов, предлагая им хлеб, зерно и горячие блюда, чтобы избежать их недовольства.

Сама концепция кормления усопших находила свое отражение в различных формах: шумеры оставляли пищу в углублениях рядом с захоронениями, а славяне размещали ее прямо на могилах.

Каким образом происходила передача этих верований? Вполне возможно проследить определенную последовательность. Люди всегда были склонны к культурному обмену, еще до возникновения цивилизаций. Тем более, в периоды развития письменности и торговли.

Предполагается, что культурное влияние распространялось через хурритов, затем к скифам, сарматам и кавказским народам, достигнув, в конечном итоге, славян, пишет "Популярная наука".

Уточнения

Сарма́ты (др.-греч. Σαρμάται, лат. Sarmatae) — древний народ, состоявший из кочевых ираноязычных племён, с IV века до н. э. по первые века н. э. населявших степную полосу Евразии от Дуная до Аральского моря (территория современных Украины, России и Казахстана).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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