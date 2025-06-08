Почему мы смеёмся от щекотки? Учёные раскрывают тайны мозга

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Щекотка — это не просто смешной и почти рефлекторный ответ организма, но и мощный научный феномен.

Фото: Designed be Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка занимается фитнесом вместе с ребенком

Нейробиолог Константина Килтени рассматривает щекотку как уникальное окно в работу мозга, развитие социальных связей и даже особенности аутизма.

Интерес к щекотке существовал с древности — Сократ и Дарвин размышляли, почему люди реагируют на нее смехом. Сегодня наука делает первые серьёзные шаги к объяснению этого загадочного явления.

Щекотка задействует двигательные, сенсорные и социальные цепи мозга, а также играет роль в развитии ребёнка. Она может стать ключом к пониманию, как мы формируем эмоциональные связи и распознаем намерения других.

Особое внимание учёные уделяют аутизму. Люди с расстройствами аутистического спектра часто ощущают прикосновения как особенно щекотливые. Это может указывать на нарушения в обработке сенсорных сигналов, что важно для диагностики и поддержки таких пациентов.

Интересно, что мозг способен "отключать" щекотку — именно поэтому мы не можем пощекотать себя. Такое торможение говорит о сложной внутренней системе контроля восприятия.

Пока наука ещё не даёт точного определения щекотки, Килтени и её команда используют механические устройства, чтобы стандартизировать этот опыт. Они фиксируют нейронную активность и поведенческие реакции, надеясь понять, как щекотка связана с эмоциями, взаимодействием и эволюцией.

Щекотка — это не просто игра, а удивительное поле для изучения мозга, его чувствительности и коммуникации.

Уточнения

Щекотка — воздействие на кожный покров человека или некоторых видов животных.

